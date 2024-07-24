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Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы
Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы
Специалисты эвакуируют внедорожник, взорвавшийся на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:49
2024-07-24T15:49
2024-07-24T16:09
москва
происшествия
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты эвакуируют внедорожник, взорвавшийся на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Машину уже более 20 минут грузят на эвакуатор.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.СК сообщил, что установлена личность подозреваемого, а также машина, на которой он подъехал к месту взрыва.
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Эвакуация внедорожника, подорванного на севере Москвы
Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-24T15:49
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PT0M06S
РИА Новости
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москва, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия
Москва, Происшествия, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия
Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы
Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник