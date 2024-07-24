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Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы

Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

Специалисты эвакуируют автомобиль, подорванный на севере Москвы

Специалисты эвакуируют внедорожник, взорвавшийся на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:49

2024-07-24T15:49

2024-07-24T16:09

москва

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты эвакуируют внедорожник, взорвавшийся на севере Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Машину уже более 20 минут грузят на эвакуатор.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.СК сообщил, что установлена личность подозреваемого, а также машина, на которой он подъехал к месту взрыва.

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москва

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Эвакуация внедорожника, подорванного на севере Москвы Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-24T15:49 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия