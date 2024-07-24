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Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК - РИА Новости, 24.07.2024
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12:34 24.07.2024 (обновлено: 13:08 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961673133.html
Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК
Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК - РИА Новости, 24.07.2024
Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК
Дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:34
2024-07-24T13:08
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Возбуждено уголовное дело. Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК

Дело о взрыве машины в Москве передали в первое управление по особо важным делам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНа месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.
Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Обстановка на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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12:31
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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