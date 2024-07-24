https://ria.ru/20240724/vzryv-1961673133.html

Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК

Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК - РИА Новости, 24.07.2024

Дело о взрыве машины на севере Москвы передали в первое управление СК

Дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:34

2024-07-24T12:34

2024-07-24T13:08

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дело о взрыве машины на севере Москвы передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве. Ранее столичный главк СК сообщил, что два человека пострадали при инциденте с машиной во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Возбуждено уголовное дело. Пострадавшими оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)