https://ria.ru/20240724/vychet-1961775928.html

Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области

Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области - РИА Новости, 24.07.2024

Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области

Налоговый вычет на развитие связи для организаций, работающих на базе беспроводных технологий, ввели в Кировской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:51

2024-07-24T17:51

2024-07-24T17:51

кировская область

технологии

кировская область

киров

александр соколов

законодательное собрание кировской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Налоговый вычет на развитие связи для организаций, работающих на базе беспроводных технологий, ввели в Кировской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли внесенный губернатором Александром Соколовым законопроект об установлении для организаций, которые занимаются развитием сотовой связи, налогового вычета по налогу на прибыль – до 90% первоначальной стоимости созданного объекта. Тем самым регион стимулирует инвестиции в сферу сотовой связи и интернета", - говорится в сообщении. Отмечается, что преференцию по утвержденному налоговому вычету будут получать организации Кировской области, работающие в сфере связи на базе беспроводных технологий. Ранее глава региона поставил задачу обеспечить качественную устойчивую связь в малых населенных пунктах, а также на региональных автодорогах. "Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании "дозвониться", а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что работа активно ведется в юбилейном для региона 2024 году, когда областная столица – город Киров – отмечает своё 650-летие. Новый закон позволит обеспечивать услугами связи жителей региона не только за счет средств областного бюджета, но и за счет инвестиций. "В настоящее время уже прорабатывается возможность реализации первого инвестиционного проекта по покрытию сигналом сотовой связи автомобильных дорог Кировской области. Ожидаемая сумма инвестиций в реализацию проекта может составить около 250 миллионов рублей, количество построенных базовых станций сотовой связи – более 30", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html

https://ria.ru/20240512/vyatka-1945414550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, кировская область, киров, александр соколов, законодательное собрание кировской области