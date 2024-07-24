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Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области - РИА Новости, 24.07.2024
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Кировская область
 
17:51 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vychet-1961775928.html
Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области
Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области - РИА Новости, 24.07.2024
Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области
Налоговый вычет на развитие связи для организаций, работающих на базе беспроводных технологий, ввели в Кировской области, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:51
2024-07-24T17:51
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технологии
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александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Налоговый вычет на развитие связи для организаций, работающих на базе беспроводных технологий, ввели в Кировской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли внесенный губернатором Александром Соколовым законопроект об установлении для организаций, которые занимаются развитием сотовой связи, налогового вычета по налогу на прибыль – до 90% первоначальной стоимости созданного объекта. Тем самым регион стимулирует инвестиции в сферу сотовой связи и интернета", - говорится в сообщении. Отмечается, что преференцию по утвержденному налоговому вычету будут получать организации Кировской области, работающие в сфере связи на базе беспроводных технологий. Ранее глава региона поставил задачу обеспечить качественную устойчивую связь в малых населенных пунктах, а также на региональных автодорогах. "Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании "дозвониться", а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что работа активно ведется в юбилейном для региона 2024 году, когда областная столица – город Киров – отмечает своё 650-летие. Новый закон позволит обеспечивать услугами связи жителей региона не только за счет средств областного бюджета, но и за счет инвестиций. "В настоящее время уже прорабатывается возможность реализации первого инвестиционного проекта по покрытию сигналом сотовой связи автомобильных дорог Кировской области. Ожидаемая сумма инвестиций в реализацию проекта может составить около 250 миллионов рублей, количество построенных базовых станций сотовой связи – более 30", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953950951.html
https://ria.ru/20240512/vyatka-1945414550.html
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технологии, кировская область, киров, александр соколов, законодательное собрание кировской области
Кировская область, Технологии, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Законодательное Собрание Кировской области

Налоговый вычет на развитие связи ввели в Кировской области

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Налоговый вычет на развитие связи для организаций, работающих на базе беспроводных технологий, ввели в Кировской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Депутаты Законодательного собрания Кировской области приняли внесенный губернатором Александром Соколовым законопроект об установлении для организаций, которые занимаются развитием сотовой связи, налогового вычета по налогу на прибыль – до 90% первоначальной стоимости созданного объекта. Тем самым регион стимулирует инвестиции в сферу сотовой связи и интернета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что преференцию по утвержденному налоговому вычету будут получать организации Кировской области, работающие в сфере связи на базе беспроводных технологий.
Ранее глава региона поставил задачу обеспечить качественную устойчивую связь в малых населенных пунктах, а также на региональных автодорогах.
«
"Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании "дозвониться", а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Отмечается, что работа активно ведется в юбилейном для региона 2024 году, когда областная столица – город Киров – отмечает своё 650-летие. Новый закон позволит обеспечивать услугами связи жителей региона не только за счет средств областного бюджета, но и за счет инвестиций.
"В настоящее время уже прорабатывается возможность реализации первого инвестиционного проекта по покрытию сигналом сотовой связи автомобильных дорог Кировской области. Ожидаемая сумма инвестиций в реализацию проекта может составить около 250 миллионов рублей, количество построенных базовых станций сотовой связи – более 30", - подчеркивается в сообщении.
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Кировская областьТехнологииКировская областьКировАлександр СоколовЗаконодательное Собрание Кировской области
 
 
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