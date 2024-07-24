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"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление - РИА Новости, 24.07.2024
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20:38 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html
"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление
"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление - РИА Новости, 24.07.2024
"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление
Украинская армия оказалась в сложном положении в Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ в социальных сетях. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:38
2024-07-24T20:38
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложном положении в Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ в социальных сетях."Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — уточняется в сообщении.По информации украинских военных, бои продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки на Кураховском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html
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в мире, донбасс, красногоровка, константиновка, вооруженные силы украины, россия
В мире, Донбасс, Красногоровка, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Россия
"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление

Генштаб ВСУ сообщил о сложной для украинских военных ситуации в Донбассе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложном положении в Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ в социальных сетях.
«
"Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — уточняется в сообщении.
По информации украинских военных, бои продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки на Кураховском направлении.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.
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В миреДонбассКрасногоровкаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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