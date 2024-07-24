https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html

"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление

"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление - РИА Новости, 24.07.2024

"Сложная ситуация". Генштаб ВСУ сделал заявление

Украинская армия оказалась в сложном положении в Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ в социальных сетях. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

2024-07-24T20:38

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донбасс

красногоровка

константиновка

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложном положении в Донбассе, говорится на странице Генштаба ВСУ в социальных сетях."Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — уточняется в сообщении.По информации украинских военных, бои продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки на Кураховском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донбассе.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806489.html

донбасс

красногоровка

константиновка

россия

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2024

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в мире, донбасс, красногоровка, константиновка, вооруженные силы украины, россия