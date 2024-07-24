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ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 24.07.2024
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Никитовский район Горловки в ДНР, последствия пока неизвестны, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:13
2024-07-24T15:13
2024-07-24T15:13
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник-камикадзе украинских войск атаковал Никитовский район Горловки в ДНР, последствия пока неизвестны, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. О последствиях атаки пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки