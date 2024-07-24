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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 24.07.2024 (обновлено: 09:20 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vsu-1961622282.html
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 24.07.2024
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:15
2024-07-24T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях. Сырский отметил, что положение дел "очень сложное", позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях". Ранее генштаб украинских войск заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
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в мире, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Guardian: главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на фронте очень сложная

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях.
Сырский отметил, что положение дел "очень сложное", позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях".
Ранее генштаб украинских войск заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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