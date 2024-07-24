https://ria.ru/20240724/vsu-1961622282.html

Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 24.07.2024

Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:15

2024-07-24T09:15

2024-07-24T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях. Сырский отметил, что положение дел "очень сложное", позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях". Ранее генштаб украинских войск заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины