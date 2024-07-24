https://ria.ru/20240724/vsu-1961622282.html
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте - РИА Новости, 24.07.2024
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:15
2024-07-24T09:15
2024-07-24T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain признал, что ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях. Сырский отметил, что положение дел "очень сложное", позиции ВСУ атакуются "на многих направлениях". Ранее генштаб украинских войск заявлял о напряженной ситуации на ряде направлений. Издание NV со ссылкой на источники в свою очередь сообщало, что Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за проблем на фронте.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927797302.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте
Guardian: главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на фронте очень сложная