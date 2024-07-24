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Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/volchansk-1961611523.html
Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска
Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска - РИА Новости, 24.07.2024
Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска
Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку ночью их дистанционно минируют украинские силовики, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:33
2024-07-24T06:33
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
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ВОЛЧАНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 июл – РИА Новости. Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку ночью их дистанционно минируют украинские силовики, сообщил РИА Новости инженер группировки с позывным "Внук". За работой инженеров на данном участке фронта наблюдал корреспондент РИА Новости, который вместе с инженерной разведкой дошел до Волчанска. "Вот каждый день мы проходим по этой тропе десятки километров. Проводим разминирование дороги. Часто, особенно перед Волчанском, "Бабой-Ягой" либо минометом, производят (ВСУ -ред.) минирование. И каждый день приходится разминировать", - рассказал инженер с позывным "Внук". По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии. Некоторые участки леса после обстрелов выгорели. В таких сложных условиях инженерам приходится уничтожать противопехотные и противотанковые мины, которые каждую ночь забрасывает противник на дороги. Корреспонденту вместе с инженерами удалось зайти в Волчанск. "В Самом Волчанске мы выполняем две задачи: мы также разминируем дороги, и сами занимаемся минированием подходов к нашим позициям" - рассказал "Внук".
https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html
https://ria.ru/20240709/sapery-1958402495.html
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волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска

Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги под Волчанском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка во время разминирования
Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Предупреждающая табличка во время разминирования. Архивное фото
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ВОЛЧАНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 июл – РИА Новости. Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку ночью их дистанционно минируют украинские силовики, сообщил РИА Новости инженер группировки с позывным "Внук".
За работой инженеров на данном участке фронта наблюдал корреспондент РИА Новости, который вместе с инженерной разведкой дошел до Волчанска.
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"Вот каждый день мы проходим по этой тропе десятки километров. Проводим разминирование дороги. Часто, особенно перед Волчанском, "Бабой-Ягой" либо минометом, производят (ВСУ -ред.) минирование. И каждый день приходится разминировать", - рассказал инженер с позывным "Внук".
По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии. Некоторые участки леса после обстрелов выгорели. В таких сложных условиях инженерам приходится уничтожать противопехотные и противотанковые мины, которые каждую ночь забрасывает противник на дороги. Корреспонденту вместе с инженерами удалось зайти в Волчанск.
"В Самом Волчанске мы выполняем две задачи: мы также разминируем дороги, и сами занимаемся минированием подходов к нашим позициям" - рассказал "Внук".
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