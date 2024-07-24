https://ria.ru/20240724/volchansk-1961611523.html

Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска

Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска - РИА Новости, 24.07.2024

Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска

Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку ночью их дистанционно минируют украинские силовики, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:33

2024-07-24T06:33

2024-07-24T06:33

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

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ВОЛЧАНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 24 июл – РИА Новости. Инженеры группировки "Север" каждое утро разминируют дороги, ведущие в Волчанск, поскольку ночью их дистанционно минируют украинские силовики, сообщил РИА Новости инженер группировки с позывным "Внук". За работой инженеров на данном участке фронта наблюдал корреспондент РИА Новости, который вместе с инженерной разведкой дошел до Волчанска. "Вот каждый день мы проходим по этой тропе десятки километров. Проводим разминирование дороги. Часто, особенно перед Волчанском, "Бабой-Ягой" либо минометом, производят (ВСУ -ред.) минирование. И каждый день приходится разминировать", - рассказал инженер с позывным "Внук". По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии. Некоторые участки леса после обстрелов выгорели. В таких сложных условиях инженерам приходится уничтожать противопехотные и противотанковые мины, которые каждую ночь забрасывает противник на дороги. Корреспонденту вместе с инженерами удалось зайти в Волчанск. "В Самом Волчанске мы выполняем две задачи: мы также разминируем дороги, и сами занимаемся минированием подходов к нашим позициям" - рассказал "Внук".

https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html

https://ria.ru/20240709/sapery-1958402495.html

волчанск

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волчанск, вооруженные силы украины