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Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА
Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024
Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом сбиты еще 12 украинских БПЛА. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:36
2024-07-24T22:36
2024-07-24T22:42
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом сбиты еще 12 украинских БПЛА."Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в Telegram-канале.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА
Власти: в небе над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА