https://ria.ru/20240724/vlasti-1961832292.html

Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА

Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 24.07.2024

Над Курской областью сбили еще 12 украинских БПЛА

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом сбиты еще 12 украинских БПЛА. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:36

2024-07-24T22:36

2024-07-24T22:42

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом сбиты еще 12 украинских БПЛА."Сбито еще 12 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240724/vsu-1961817464.html

курская область

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)