Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vladikavkaz-1961766076.html
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня - РИА Новости, 24.07.2024
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня
Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
происшествия
владикавказ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. Сильные осадки идут в настоящее время почти во всем регионе и по прогнозу они не закончатся еще в течение нескольких часов. На улице Первомайской в районе Республиканской клинической больницы за четыре минуты ливня проезжую часть затопило до уровня середины проезжающих автомобилей. Огромные скопления воды заполонили все дороги в районе, что вызвало затруднения в движении.
https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b7f2665919dc9fbb1d2a82adeab104cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня

Во Владикавказе затопило улицы за четыре минуты ливня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сильный дождь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости.
Сильные осадки идут в настоящее время почти во всем регионе и по прогнозу они не закончатся еще в течение нескольких часов.
На улице Первомайской в районе Республиканской клинической больницы за четыре минуты ливня проезжую часть затопило до уровня середины проезжающих автомобилей.
Огромные скопления воды заполонили все дороги в районе, что вызвало затруднения в движении.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории
22 июля, 15:33
 
ПроисшествияВладикавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала