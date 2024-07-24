https://ria.ru/20240724/vladikavkaz-1961766076.html
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня - РИА Новости, 24.07.2024
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня
Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. Сильные осадки идут в настоящее время почти во всем регионе и по прогнозу они не закончатся еще в течение нескольких часов. На улице Первомайской в районе Республиканской клинической больницы за четыре минуты ливня проезжую часть затопило до уровня середины проезжающих автомобилей. Огромные скопления воды заполонили все дороги в районе, что вызвало затруднения в движении.
https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html
владикавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ
Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня
Во Владикавказе затопило улицы за четыре минуты ливня
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости.
Сильные осадки идут в настоящее время почти во всем регионе и по прогнозу они не закончатся еще в течение нескольких часов.
На улице Первомайской в районе Республиканской клинической больницы за четыре минуты ливня проезжую часть затопило до уровня середины проезжающих автомобилей.
Огромные скопления воды заполонили все дороги в районе, что вызвало затруднения в движении.