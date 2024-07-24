https://ria.ru/20240724/vladikavkaz-1961766076.html

Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня

Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня - РИА Новости, 24.07.2024

Во Владикавказе затопило улицы из-за ливня

Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

происшествия

владикавказ

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Улицы столицы Северной Осетии затопило во время обильного дождя в среду примерно за четыре минуты, передает корреспондент РИА Новости. Сильные осадки идут в настоящее время почти во всем регионе и по прогнозу они не закончатся еще в течение нескольких часов. На улице Первомайской в районе Республиканской клинической больницы за четыре минуты ливня проезжую часть затопило до уровня середины проезжающих автомобилей. Огромные скопления воды заполонили все дороги в районе, что вызвало затруднения в движении.

https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html

владикавказ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владикавказ