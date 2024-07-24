https://ria.ru/20240724/vitalij-1961656218.html
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии - РИА Новости, 24.07.2024
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии
Неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев извергнут из сана за рукоприкладство, решение епархиального суда Казанской епархии об этом утвердил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:39
2024-07-24T11:39
2024-07-24T11:46
религия
игорь егоров
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев извергнут из сана за рукоприкладство, решение епархиального суда Казанской епархии об этом утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в Татарстанской митрополии. "Решения церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана запрещенных клириков епархии — иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова, диакона Алексия Шаманина — утверждены святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17-го, 25-го и 27-го правил Святых апостолов и девятого правила Константинопольского двукратного собора. Иерей Игорь Егоров извергнут из священного сана в связи с нарушением 13-го и 15-го правил Двукратного собора. Диакон Алексий Шаманин извергнут из священного сана в связи с нарушением 25-го и 17-го правил Святых апостолов", - говорится на сайте Татарстанской митрополии. Церковный суд Казанской епархии заявил ранее, что неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев был лишен сана в связи с его каноническими преступлениями, а не патриотической позицией. Согласно опубликованному митрополией комментарию, решение о лишении Беляева сана было принято судом в связи с доказанными фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления, по соответствующим апостольским правилам. Необоснованными в митрополии называли и утверждения иерея Виталия Беляева, что суд не принял во внимание его показания.
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игорь егоров, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Игорь Егоров, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии
Патриарх Кирилл: иерей Виталий Беляев извергнут из сана за рукоприкладство
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев извергнут из сана за рукоприкладство, решение епархиального суда Казанской епархии об этом утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в Татарстанской митрополии.
«
"Решения церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана запрещенных клириков епархии — иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова, диакона Алексия Шаманина — утверждены святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17-го, 25-го и 27-го правил Святых апостолов и девятого правила Константинопольского двукратного собора. Иерей Игорь Егоров извергнут из священного сана в связи с нарушением 13-го и 15-го правил Двукратного собора. Диакон Алексий Шаманин извергнут из священного сана в связи с нарушением 25-го и 17-го правил Святых апостолов", - говорится на сайте Татарстанской митрополии.
Церковный суд Казанской епархии заявил ранее, что неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев был лишен сана в связи с его каноническими преступлениями, а не патриотической позицией. Согласно опубликованному митрополией комментарию, решение о лишении Беляева сана было принято судом в связи с доказанными фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления, по соответствующим апостольским правилам. Необоснованными в митрополии называли и утверждения иерея Виталия Беляева, что суд не принял во внимание его показания.