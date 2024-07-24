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МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Министерство внутренних дел Турции опубликовало видеозапись момента задержания в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:52
2024-07-24T18:52
2024-07-24T19:01
москва
турция
бодрум
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Турции опубликовало видеозапись момента задержания в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск). На опубликованной видеозаписи сотрудники органов правопорядка вытаскивают из белого автомобиля мужчину, затем несколько человек надевают наручники на уложенного на землю подозреваемого. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео.
По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-24T18:52
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москва, турция, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Москва, Турция, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
МВД Турции показало кадры задержания подозреваемого в подрыве машины в Москве