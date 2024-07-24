https://ria.ru/20240724/video-1961791553.html

МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Министерство внутренних дел Турции опубликовало видеозапись момента задержания в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:52

2024-07-24T18:52

2024-07-24T19:01

москва

турция

бодрум

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Турции опубликовало видеозапись момента задержания в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск). На опубликованной видеозаписи сотрудники органов правопорядка вытаскивают из белого автомобиля мужчину, затем несколько человек надевают наручники на уложенного на землю подозреваемого. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html

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москва

турция

бодрум

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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России. 2024-07-24T18:52 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, турция, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы