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Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 24.07.2024
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14:53 24.07.2024 (обновлено: 15:52 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 24.07.2024
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
Опубликованы новые кадры покушения на Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:53
2024-07-24T15:52
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Опубликованы новые кадры покушения на Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News. &quot;Прямо перед тем, как Секретная служба его (нападавшего. — Прим. ред.) застрелила, он сделал перекат, приподнялся. &lt;...&gt; У меня есть кадр, на котором его винтовка поднята и повернута в сторону меня и других людей, стоявших за деревом (откуда велась съемка. — Прим. ред.), и в эту же секунду Секретная служба его застрелила&quot;, — рассказал телеканалу автор кадров, очевидец Джон Мэлис.По словам Мэлиса, публика на организованном политике выступлении обратила внимание на подозреваемого Томаса Мэтью Крукса примерно за две минуты до стрельбы, но не придала этому большого значения, посчитав, что "какой-то человек просто пытался найти лучший вид" на мероприятие. Мэлис утверждает, что у него еще есть кадры с авторегистратора, сделанные во время парковки — на них Крукс якобы выходит из своего автомобиля "в обычной одежде" и "без каких-либо сумок". Но он не предоставил запись телеканалу. Очевидец также отметил недостаточные меры безопасности при организации мероприятия и удивился, что крыша здания, с которой Крукс открыл огонь по Трампу, не была заведомо занята сотрудниками Секретной службы. Мэлис добавил, что его и других зрителей, наблюдавших за выступлением из-за огороженного периметра мероприятия, не проверяли металлодетектором, хотя у них был полный обзор сцены во время выступления политика.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент получил ранение в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959583363.html
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В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании

Fox News опубликовал новые кадры покушения на Трампа на предвыборном митинге

© Fox News Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Fox News
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Опубликованы новые кадры покушения на Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News.
«

"Прямо перед тем, как Секретная служба его (нападавшего. — Прим. ред.) застрелила, он сделал перекат, приподнялся. <...> У меня есть кадр, на котором его винтовка поднята и повернута в сторону меня и других людей, стоявших за деревом (откуда велась съемка. — Прим. ред.), и в эту же секунду Секретная служба его застрелила", — рассказал телеканалу автор кадров, очевидец Джон Мэлис.

© Fox News

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

© Fox News
1 из 2
© Fox News

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

© Fox News
2 из 2

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

© Fox News
1 из 2

Кадр покушения на Дональда Трампа, опубликованный телеканалом Fox News

© Fox News
2 из 2
По словам Мэлиса, публика на организованном политике выступлении обратила внимание на подозреваемого Томаса Мэтью Крукса примерно за две минуты до стрельбы, но не придала этому большого значения, посчитав, что "какой-то человек просто пытался найти лучший вид" на мероприятие.
Мэлис утверждает, что у него еще есть кадры с авторегистратора, сделанные во время парковки — на них Крукс якобы выходит из своего автомобиля "в обычной одежде" и "без каких-либо сумок". Но он не предоставил запись телеканалу.
© Fox News Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Fox News
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News
Очевидец также отметил недостаточные меры безопасности при организации мероприятия и удивился, что крыша здания, с которой Крукс открыл огонь по Трампу, не была заведомо занята сотрудниками Секретной службы. Мэлис добавил, что его и других зрителей, наблюдавших за выступлением из-за огороженного периметра мероприятия, не проверяли металлодетектором, хотя у них был полный обзор сцены во время выступления политика.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент получил ранение в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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