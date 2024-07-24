https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961789278.html
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака - РИА Новости, 24.07.2024
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака
Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:50
наука
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас я скажу, что где-нибудь осенью", - сказал Гинцбург журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнутся клинические исследования вакцины от рака.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье, здоровье - общество, вакцинация, общество
Наука, Россия, Александр Гинцбург, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Здоровье, Здоровье - Общество, Вакцинация, Общество
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака
Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 г