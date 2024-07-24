https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961789278.html

Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака

Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака - РИА Новости, 24.07.2024

Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака

Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:50

наука

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

здоровье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас я скажу, что где-нибудь осенью", - сказал Гинцбург журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнутся клинические исследования вакцины от рака.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.

https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье, здоровье - общество, вакцинация, общество