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Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака - РИА Новости, 24.07.2024
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Наука
 
18:36 24.07.2024 (обновлено: 18:50 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961789278.html
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака - РИА Новости, 24.07.2024
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака
Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:50
наука
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
здоровье
здоровье - общество
вакцинация
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Сейчас я скажу, что где-нибудь осенью", - сказал Гинцбург журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнутся клинические исследования вакцины от рака.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html
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россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), здоровье, здоровье - общество, вакцинация, общество
Наука, Россия, Александр Гинцбург, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Здоровье, Здоровье - Общество, Вакцинация, Общество
Гинцбург назвал сроки начала клинических исследований вакцины от рака

Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 г

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от рака могут начаться осенью 2025 года, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Сейчас я скажу, что где-нибудь осенью", - сказал Гинцбург журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнутся клинические исследования вакцины от рака.
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
Вчера, 17:27
 
НаукаРоссияАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВакцинацияОбщество
 
 
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