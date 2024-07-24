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Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза - РИА Новости, 24.07.2024
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17:27 24.07.2024 (обновлено: 17:54 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза - РИА Новости, 24.07.2024
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:27
2024-07-24T17:54
общество
россия
александр гинцбург
туберкулез
вакцинация
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме "Здоровое общество".&quot;Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования&quot;, — сказал ученый. Как сообщал Гинцбург в конце июня, разрабатываемая в центре вакцина в перспективе может изменить эпидемиологию туберкулеза, то есть заболевание уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции.Он уточнил, что препарат предполагает однократное введение. Клинические исследования идут давно, 40-50 процентов участников уже получили вакцину, и сейчас за ними наблюдают специалисты.
https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956931981.html
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общество, россия, александр гинцбург, туберкулез, вакцинация, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Общество, Россия, Александр Гинцбург, Туберкулез, Вакцинация, Здоровье - Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза

Гинцбург: вакцина от туберкулеза может появиться в России в середине 2025 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме "Здоровое общество".
«

"Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования", — сказал ученый.

Как сообщал Гинцбург в конце июня, разрабатываемая в центре вакцина в перспективе может изменить эпидемиологию туберкулеза, то есть заболевание уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции.
Он уточнил, что препарат предполагает однократное введение. Клинические исследования идут давно, 40-50 процентов участников уже получили вакцину, и сейчас за ними наблюдают специалисты.
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2 июля, 17:39
 
ОбществоРоссияАлександр ГинцбургТуберкулезВакцинацияЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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