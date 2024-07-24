https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза - РИА Новости, 24.07.2024
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:27
2024-07-24T17:27
2024-07-24T17:54
общество
россия
александр гинцбург
туберкулез
вакцинация
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме "Здоровое общество"."Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования", — сказал ученый. Как сообщал Гинцбург в конце июня, разрабатываемая в центре вакцина в перспективе может изменить эпидемиологию туберкулеза, то есть заболевание уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции.Он уточнил, что препарат предполагает однократное введение. Клинические исследования идут давно, 40-50 процентов участников уже получили вакцину, и сейчас за ними наблюдают специалисты.
https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956931981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр гинцбург, туберкулез, вакцинация, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Общество, Россия, Александр Гинцбург, Туберкулез, Вакцинация, Здоровье - Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза
Гинцбург: вакцина от туберкулеза может появиться в России в середине 2025 года