https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html

Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза

Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза - РИА Новости, 24.07.2024

Гинцбург рассказал о разрабатываемой в России вакцине от туберкулеза

В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:27

2024-07-24T17:27

2024-07-24T17:54

общество

россия

александр гинцбург

туберкулез

вакцинация

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России уже в следующем году может появиться вакцина, защищающая от заражения туберкулезом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме "Здоровое общество"."Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования", — сказал ученый. Как сообщал Гинцбург в конце июня, разрабатываемая в центре вакцина в перспективе может изменить эпидемиологию туберкулеза, то есть заболевание уже не будет "естественным спутником" человеческой популяции.Он уточнил, что препарат предполагает однократное введение. Клинические исследования идут давно, 40-50 процентов участников уже получили вакцину, и сейчас за ними наблюдают специалисты.

https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956931981.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, александр гинцбург, туберкулез, вакцинация, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)