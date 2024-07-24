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Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска - РИА Новости, 24.07.2024
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18:31 24.07.2024
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Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска - РИА Новости, 24.07.2024
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:31
2024-07-24T18:31
политика
жкх
симферополь
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия. "Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Подробности формулировки глава Крыма не уточнил. Хомин с 30 октября 2019 назначен главой администрации города Красноперекопска, до этого работал заместителем. С 2015 по 2016 занимал должность начальника миграционного пункта УФМС России по Республике Крым в Красноперекопском районе.
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Политика, ЖКХ, Симферополь, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска

Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска Хомина в связи с утратой доверия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия.
«
"Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Подробности формулировки глава Крыма не уточнил.
Хомин с 30 октября 2019 назначен главой администрации города Красноперекопска, до этого работал заместителем. С 2015 по 2016 занимал должность начальника миграционного пункта УФМС России по Республике Крым в Красноперекопском районе.
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