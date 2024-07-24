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Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска - РИА Новости, 24.07.2024
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:31
2024-07-24T18:31
2024-07-24T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопска с предложением о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина в связи с утратой доверия. "Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Подробности формулировки глава Крыма не уточнил. Хомин с 30 октября 2019 назначен главой администрации города Красноперекопска, до этого работал заместителем. С 2015 по 2016 занимал должность начальника миграционного пункта УФМС России по Республике Крым в Красноперекопском районе.
https://ria.ru/20240115/nakazal-1921409984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, жкх, симферополь, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Политика, ЖКХ, Симферополь, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов предложил уволить главу администрации Красноперекопска
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска Хомина в связи с утратой доверия