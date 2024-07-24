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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:36
2024-07-24T12:36
2024-07-24T12:48
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в среду тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.После 12.30 (совпадает с мск) сигнал тревоги распространился на всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о сигнале воздушной тревоги на всей территории страны