https://ria.ru/20240724/ukraina-1961605718.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:39
2024-07-24T03:39
2024-07-24T03:39
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 3.20 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги