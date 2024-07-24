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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
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17:52 24.07.2024 (обновлено: 18:42 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:52
2024-07-24T18:42
турция
москва
бодрум
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.&quot;Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. &lt;...&gt; Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме&quot;, — написал Ерликая в соцсети X.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Как сообщил ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию.
турция
москва
бодрум
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РИА Новости
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96
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Эвакуация внедорожника, подорванного на севере Москвы
Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник, передает корреспондент РИА Новости
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турция, москва, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Турция, Москва, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

МИД Турции сообщил о задержании подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МВД Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
«

"Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — написал Ерликая в соцсети X.

© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".
Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.
Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.
Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Как сообщил ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию.
 
ТурцияМоскваБодрумСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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