В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
МИД Турции сообщил о задержании подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы
© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
© МВД Турции
СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
«
"Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — написал Ерликая в соцсети X.
© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".
Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.
Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.
Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Как сообщил ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию.