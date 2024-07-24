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В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 24.07.2024

В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:52

2024-07-24T17:52

2024-07-24T18:42

турция

москва

бодрум

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы задержали в турецком Бодруме, сообщил глава МВД республики Али Ерликая."Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме", — написал Ерликая в соцсети X.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле".Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили.Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Как сообщил ранее в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию.

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Эвакуация внедорожника, подорванного на севере Москвы Специалисты эвакуируют подорванный на севере Москвы внедорожник, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-24T17:52 true PT0M06S

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турция, москва, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), происшествия