https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961743178.html
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции
Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:56
2024-07-24T15:56
2024-07-24T15:56
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить, сообщает АТОР.По сводным данным продаж ведущих туроператоров, за год количество бронирований путевок в Турцию во второй половине сентября – октябре увеличилось в два-три раза.Причин роста спроса несколько: цены снижаются, заканчивается период изнуряющей жары, при этом море еще теплое.Средняя продолжительность поездки не изменилась – девять ночей, а средний чек увеличился на 6,5 процентов, до 235,5 тысячи рублей.В этот период туристы чаще всего отправляются на Анталийское побережье. Кемер выбирают путешественники, которые влюблены в природу этих мест, Белек востребован у гостей, которым интересны люксовые отели. Сиде и Аланью чаще бронируют семьи с детьми, поскольку на этих курортах теплее, и больше бюджетных отелей.По прогнозам туроператоров, пик спроса на путевки в Турцию на бархатный сезон произойдет примерно через три-четыре недели.Летом отдых в этой стране подорожал в среднем на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за снижения загрузки осенние скидки в некоторые отели могут достигать 30 процентов, что перекрывает рост цен.Например, если в середине августа отдых в бюджетной "четверке" стоит 130 тысяч рублей на двоих, то в октябре – на десять тысяч дешевле. В люксовом сегменте разница в стоимости "пакета" в августе и октябре может достигать 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961572953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, кемер, белек, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Кемер, Белек, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Анталья (провинция)
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции
АТОР: эксперты ожидают снижения цен на отдых в Турции на 30 процентов
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить, сообщает
АТОР.
По сводным данным продаж ведущих туроператоров, за год количество бронирований путевок в Турцию во второй половине сентября – октябре увеличилось в два-три раза.
Причин роста спроса несколько: цены снижаются, заканчивается период изнуряющей жары, при этом море еще теплое.
Средняя продолжительность поездки не изменилась – девять ночей, а средний чек увеличился на 6,5 процентов, до 235,5 тысячи рублей.
В этот период туристы чаще всего отправляются на Анталийское побережье. Кемер
выбирают путешественники, которые влюблены в природу этих мест, Белек
востребован у гостей, которым интересны люксовые отели. Сиде и Аланью чаще бронируют семьи с детьми, поскольку на этих курортах теплее, и больше бюджетных отелей.
По прогнозам туроператоров, пик спроса на путевки в Турцию на бархатный сезон произойдет примерно через три-четыре недели.
Летом отдых в этой стране подорожал в среднем на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за снижения загрузки осенние скидки в некоторые отели могут достигать 30 процентов, что перекрывает рост цен.
Например, если в середине августа отдых в бюджетной "четверке" стоит 130 тысяч рублей на двоих, то в октябре – на десять тысяч дешевле. В люксовом сегменте разница в стоимости "пакета" в августе и октябре может достигать 50 тысяч рублей.