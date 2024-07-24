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Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции - РИА Новости, 24.07.2024
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Туризм
 
15:56 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961743178.html
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции
Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:56
2024-07-24T15:56
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новости - туризм
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кемер
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить, сообщает АТОР.По сводным данным продаж ведущих туроператоров, за год количество бронирований путевок в Турцию во второй половине сентября – октябре увеличилось в два-три раза.Причин роста спроса несколько: цены снижаются, заканчивается период изнуряющей жары, при этом море еще теплое.Средняя продолжительность поездки не изменилась – девять ночей, а средний чек увеличился на 6,5 процентов, до 235,5 тысячи рублей.В этот период туристы чаще всего отправляются на Анталийское побережье. Кемер выбирают путешественники, которые влюблены в природу этих мест, Белек востребован у гостей, которым интересны люксовые отели. Сиде и Аланью чаще бронируют семьи с детьми, поскольку на этих курортах теплее, и больше бюджетных отелей.По прогнозам туроператоров, пик спроса на путевки в Турцию на бархатный сезон произойдет примерно через три-четыре недели.Летом отдых в этой стране подорожал в среднем на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за снижения загрузки осенние скидки в некоторые отели могут достигать 30 процентов, что перекрывает рост цен.Например, если в середине августа отдых в бюджетной "четверке" стоит 130 тысяч рублей на двоих, то в октябре – на десять тысяч дешевле. В люксовом сегменте разница в стоимости "пакета" в августе и октябре может достигать 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961572953.html
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туризм, новости - туризм, турция, кемер, белек, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Кемер, Белек, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Анталья (провинция)
Эксперты рассказали, на сколько подешевеет отдых в Турции

АТОР: эксперты ожидают снижения цен на отдых в Турции на 30 процентов

© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Depositphotos.com / slava296
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турция возглавляет рейтинг самых бронируемых зарубежных направлений на бархатный сезон, и поездка туда в сентября и октябре позволит значительно сэкономить, сообщает АТОР.
По сводным данным продаж ведущих туроператоров, за год количество бронирований путевок в Турцию во второй половине сентября – октябре увеличилось в два-три раза.
Причин роста спроса несколько: цены снижаются, заканчивается период изнуряющей жары, при этом море еще теплое.
Средняя продолжительность поездки не изменилась – девять ночей, а средний чек увеличился на 6,5 процентов, до 235,5 тысячи рублей.
В этот период туристы чаще всего отправляются на Анталийское побережье. Кемер выбирают путешественники, которые влюблены в природу этих мест, Белек востребован у гостей, которым интересны люксовые отели. Сиде и Аланью чаще бронируют семьи с детьми, поскольку на этих курортах теплее, и больше бюджетных отелей.
По прогнозам туроператоров, пик спроса на путевки в Турцию на бархатный сезон произойдет примерно через три-четыре недели.
Летом отдых в этой стране подорожал в среднем на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из-за снижения загрузки осенние скидки в некоторые отели могут достигать 30 процентов, что перекрывает рост цен.
Например, если в середине августа отдых в бюджетной "четверке" стоит 130 тысяч рублей на двоих, то в октябре – на десять тысяч дешевле. В люксовом сегменте разница в стоимости "пакета" в августе и октябре может достигать 50 тысяч рублей.
Кафе в Алачаты (Чешме) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияКемерБелекАссоциация туроператоров России (АТОР)Анталья (провинция)
 
 
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