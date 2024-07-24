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Турция активно выдает преступников России, заявил Краснов - РИА Новости, 24.07.2024
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16:13 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/turtsija-1961747849.html
Турция активно выдает преступников России, заявил Краснов
Турция активно выдает преступников России, заявил Краснов - РИА Новости, 24.07.2024
Турция активно выдает преступников России, заявил Краснов
Турция начала активно выдавать лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Бишкеке на встрече с... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:13
2024-07-24T16:13
здоровье - общество
турция
россия
бишкек
игорь краснов
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Турция начала активно выдавать лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Бишкеке на встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком. По словам российского генпрокурора, "между правоохранительными органами России и Турции налажены эффективные рабочие отношения". "Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне из Турции начали активно выдавать лиц, разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России. Я полностью разделяю такой практико-ориентированный, неполитизированный подход, который подчеркивает нашу приверженность к соблюдению принципа неотвратимости наказания для преступников", - сказал Краснов. Он отметил единство российского и турецкого подходов к противодействию экстремистским и террористическим угрозам, распространению террористических и экстремистских идеологий, противодействии иным опасным преступлениям, в том числе совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. "Практика показывает, что эффективность пресечения этих криминальных проявлений заметно возрастает в случае применения консолидированных усилий многих стран", - сказал Краснов. Генпрокурор РФ также предложил "придать дополнительный импульс подписанию меморандума о взаимодействии между Университетом прокуратуры Российской Федерации и Академией правосудия Турецкой Республики и уже в 2025 году осуществить первый обмен прокурорскими работниками для повышения квалификации на базе наших ведомственных учебных заведений". Шентюрк отметил, что "без сотрудничества между нашими ведомствами невозможно выстроить все меры безопасности". Он выразил благодарность за предупреждение от России о готовящемся 15 июля 2016 года покушении на действующий политический режим в Турции.
https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html
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здоровье - общество, турция, россия, бишкек, игорь краснов
Здоровье - Общество, Турция, Россия, Бишкек, Игорь Краснов
Турция активно выдает преступников России, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: Турция начала активно выдавать разыскиваемых россиян

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов . Архивное фото
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Турция начала активно выдавать лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Бишкеке на встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком.
По словам российского генпрокурора, "между правоохранительными органами России и Турции налажены эффективные рабочие отношения".
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"Во многом благодаря личным контактам на высоком уровне из Турции начали активно выдавать лиц, разыскиваемых по запросам правоохранительных органов России. Я полностью разделяю такой практико-ориентированный, неполитизированный подход, который подчеркивает нашу приверженность к соблюдению принципа неотвратимости наказания для преступников", - сказал Краснов.
Он отметил единство российского и турецкого подходов к противодействию экстремистским и террористическим угрозам, распространению террористических и экстремистских идеологий, противодействии иным опасным преступлениям, в том числе совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
«
"Практика показывает, что эффективность пресечения этих криминальных проявлений заметно возрастает в случае применения консолидированных усилий многих стран", - сказал Краснов.
Генпрокурор РФ также предложил "придать дополнительный импульс подписанию меморандума о взаимодействии между Университетом прокуратуры Российской Федерации и Академией правосудия Турецкой Республики и уже в 2025 году осуществить первый обмен прокурорскими работниками для повышения квалификации на базе наших ведомственных учебных заведений".
Шентюрк отметил, что "без сотрудничества между нашими ведомствами невозможно выстроить все меры безопасности". Он выразил благодарность за предупреждение от России о готовящемся 15 июля 2016 года покушении на действующий политический режим в Турции.
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