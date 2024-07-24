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Будущие педагоги будут учиться в ссузах Верхневолжья по целевым договорам - РИА Новости, 24.07.2024
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Тверская область
 
13:03 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/tseleviki-1961682868.html
Будущие педагоги будут учиться в ссузах Верхневолжья по целевым договорам
Будущие педагоги будут учиться в ссузах Верхневолжья по целевым договорам - РИА Новости, 24.07.2024
Будущие педагоги будут учиться в ссузах Верхневолжья по целевым договорам
В колледжах Тверской области на 2024-2025 учебный год предусмотрено 150 мест для студентов, которые будут получать образование по договорам целевого обучения,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:03
2024-07-24T13:03
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В колледжах Тверской области на 2024-2025 учебный год предусмотрено 150 мест для студентов, которые будут получать образование по договорам целевого обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства. Прием документов для поступления по данному направлению ведется в пяти колледжах Верхневолжья. Механизм подготовки студентов по целевым договорам реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени по аналогии с медицинским профилем. "Это наш второй проект, касающийся образования, уже в части будущих учителей, преподавателей, учащихся в учреждениях среднего специального образования. Мы приняли решение увеличить выплаты студентам, которые будут учиться по целевым договорам. При этом по окончании своего учреждения они должны будут три года отработать в организациях образования Тверской области. То есть у выпускника уже есть понимание, где он будет трудиться после колледжа", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Студентам-целевикам положены ежемесячная стипендия, а также ежегодная выплата при условии успешной сдачи летней и зимней сессий. Ежемесячная выплата составит от 5 до 10 тысяч рублей, ежегодная – от 13 до 17 тысяч рублей (в зависимости от результатов сессий). "Данное направление достаточно популярное среди абитуриентов. Мы приняли уже 84 заявки из 18 муниципалитетов Тверской области – это порядка 90% предусмотренных по данному направлению мест", – цитирует пресс-служба секретаря приемной комиссии Тверского педагогического колледжа Евгению Андрееву. Помимо Тверского педагогического целевой набор проводится в Калязинском, Старицком колледжах, Торжокском педагогическом колледже им. Ф.В. Бадюлина и Бежецком колледже им. А.М. Переслегина. В учреждения можно поступить по целевому договору по четырем направлениям: учитель начальных классов; воспитатель; коррекционный педагог; учитель физической культуры. Студенты, заключившие договор, после завершения учебы должны будут отработать не менее трех лет в одной из образовательных организаций региона в соответствии с полученным образованием. "Также будем предоставлять молодым специалистам возможности для повышения квалификации, предлагать им получать высшее образование в Тверском государственном университете по профилю преподавателя предметных дисциплин. Такие договоренности достигнуты с ТГУ. Выпускники педколледжей уже с этого года имеют возможность по отдельному графику поступать на узкие специальности", – приводятся в сообщении слова начальника отдела профессионального образования министерства образования Тверской области Нелли Гайдухиной.
https://ria.ru/20231108/nalogovye_lgoty-1908238127.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Будущие педагоги будут учиться в ссузах Верхневолжья по целевым договорам

© iStock.com / skynesherСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / skynesher
Студенты во время занятий
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В колледжах Тверской области на 2024-2025 учебный год предусмотрено 150 мест для студентов, которые будут получать образование по договорам целевого обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Прием документов для поступления по данному направлению ведется в пяти колледжах Верхневолжья.
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Механизм подготовки студентов по целевым договорам реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени по аналогии с медицинским профилем.
«
"Это наш второй проект, касающийся образования, уже в части будущих учителей, преподавателей, учащихся в учреждениях среднего специального образования. Мы приняли решение увеличить выплаты студентам, которые будут учиться по целевым договорам. При этом по окончании своего учреждения они должны будут три года отработать в организациях образования Тверской области. То есть у выпускника уже есть понимание, где он будет трудиться после колледжа", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
Студентам-целевикам положены ежемесячная стипендия, а также ежегодная выплата при условии успешной сдачи летней и зимней сессий. Ежемесячная выплата составит от 5 до 10 тысяч рублей, ежегодная – от 13 до 17 тысяч рублей (в зависимости от результатов сессий).
"Данное направление достаточно популярное среди абитуриентов. Мы приняли уже 84 заявки из 18 муниципалитетов Тверской области – это порядка 90% предусмотренных по данному направлению мест", – цитирует пресс-служба секретаря приемной комиссии Тверского педагогического колледжа Евгению Андрееву.
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Помимо Тверского педагогического целевой набор проводится в Калязинском, Старицком колледжах, Торжокском педагогическом колледже им. Ф.В. Бадюлина и Бежецком колледже им. А.М. Переслегина. В учреждения можно поступить по целевому договору по четырем направлениям: учитель начальных классов; воспитатель; коррекционный педагог; учитель физической культуры.
Студенты, заключившие договор, после завершения учебы должны будут отработать не менее трех лет в одной из образовательных организаций региона в соответствии с полученным образованием.
«
"Также будем предоставлять молодым специалистам возможности для повышения квалификации, предлагать им получать высшее образование в Тверском государственном университете по профилю преподавателя предметных дисциплин. Такие договоренности достигнуты с ТГУ. Выпускники педколледжей уже с этого года имеют возможность по отдельному графику поступать на узкие специальности", – приводятся в сообщении слова начальника отдела профессионального образования министерства образования Тверской области Нелли Гайдухиной.
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