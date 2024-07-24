В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Одесской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти два часа. На остальные указанные регионы тревога распространилась практически одновременно - в 18.57 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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