https://ria.ru/20240724/tramp-1961829496.html

"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева

"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева - РИА Новости, 24.07.2024

"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева

Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским побудил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:11

2024-07-24T22:11

2024-07-24T22:11

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским побудил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога с Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."После одного телефонного разговора с Трампом главный дипломат Украины сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Россией. Во время встречи со своим китайским коллегой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов взаимодействовать с Москвой", — написал офицер.Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид кнр, министерство обороны сша