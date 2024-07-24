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"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева - РИА Новости, 24.07.2024
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22:11 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/tramp-1961829496.html
"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева
"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева - РИА Новости, 24.07.2024
"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева
Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским побудил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:11
2024-07-24T22:11
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским побудил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога с Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."После одного телефонного разговора с Трампом главный дипломат Украины сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Россией. Во время встречи со своим китайским коллегой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов взаимодействовать с Москвой", — написал офицер.Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид кнр, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД КНР, Министерство обороны США
"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева

Макгрегор: звонок Трампа сподвигнул Кулебу заявить о готовности к диалогу с РФ

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским побудил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заговорить о возможности диалога с Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"После одного телефонного разговора с Трампом главный дипломат Украины сигнализирует о готовности возобновить переговоры с Россией. Во время встречи со своим китайским коллегой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов взаимодействовать с Москвой", — написал офицер.
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Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Украина на законодательном уровне ввела запрет на переговоры и игнорировала заявления России о готовности вести диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за словами украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
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В миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМИД КНРМинистерство обороны США
 
 
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