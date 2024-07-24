https://ria.ru/20240724/tramp-1961610973.html
Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно, считает Трамп
Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно, считает Трамп - РИА Новости, 24.07.2024
Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно, считает Трамп
Бывший президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп считает, что в настоящее время американский лидер Джо Байден не принимает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:24
2024-07-24T06:24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на эту должность от республиканцев Дональд Трамп считает, что в настоящее время американский лидер Джо Байден не принимает решения самостоятельно, а передает управление страной "вашингтонским бюрократам". "Теперь, похоже, Джо делегирует свои полномочия президента неизбранным вашингтонским бюрократам! Он не доверяет даже своему вице-президенту (Камале Харрис). Кто управляет страной?" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее Байден делегировал министру финансов и государственному секретарю часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
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сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно, считает Трамп
Трамп: Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно