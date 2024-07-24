https://ria.ru/20240724/tekhnologiya-1961611666.html

Российские ученые запатентовали в США технологию с ИИ для роста нефтедобычи

Российские ученые запатентовали в США технологию с ИИ для роста нефтедобычи - РИА Новости, 24.07.2024

Российские ученые запатентовали в США технологию с ИИ для роста нефтедобычи

Ученые российской Smart Engines запатентовали в США технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволит эффективнее исследовать месторождения нефти,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:39

2024-07-24T06:39

2024-07-24T07:04

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ученые российской Smart Engines запатентовали в США технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволит эффективнее исследовать месторождения нефти, что даст возможность увеличивать добычу, сообщили РИА Новости в компании. "Российские ученые создали технологию на базе ИИ, которая позволит увеличить добычу углеводородов. Ученые российской ИИ-компании Smart Engines представили и запатентовали в США инновационную технологию, которая позволит компаниям эффективнее исследовать месторождения нефти. Разработанные алгоритмы строят цифровой двойник, по которому можно провести анализ цифрового керна, и обнаруживают ложные "уплотнения" породы, что снижает риски при принятии решения о старте добычи", - говорится в сообщении. Керн - это образец горной породы, извлеченный из скважины с помощью керноотборника. Создание цифровой 3D-модели керна при помощи метода рентгеновской томографии и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет проводить анализ и виртуальные эксперименты с породой-коллектором. Цифровой керн помогает определить количество нефти в породе, оценить потенциал исследуемых месторождений. Однако при построении цифрового двойника керна может возникать ложное "уплотнение", которое скрывает поры керна. Именно такие артефакты способен подавлять алгоритм ученых Smart Engines, описанный в патенте, объяснили в компании. Чашевидные искажения, а также полосы между областями сильного поглощения возникают, так как при зондировании используется полихроматическое излучение, то есть излучение с широкополосным спектром, а классические подходы компьютерной томографии к реконструкции данных рассчитаны на то, что энергия всех фотонов будет одинакова. Для борьбы с ними можно использовать монохроматоры рентгеновского излучения, но это снижает эффективность метода. Другой подход - разработка более сложных и точных математических моделей, лежащих в основе реконструкции. Именно к этому типу относится изобретение российских ученых. Представленный Smart Engines метод коррекции позволяет при обработке данных уменьшить количество артефактов, связанных с увеличением жесткости пучка, без необходимости проведения дополнительной калибровки или изменения аппаратной части. Основным преимуществом технологии является автоматическая настройка параметров коррекции.

https://ria.ru/20240718/nauka-1960298901.html

https://ria.ru/20240723/neft-1961469583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша