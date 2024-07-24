https://ria.ru/20240724/tarlev-1961666098.html

Экс-премьер Молдавии объявил об участии в выборах президента

Экс-премьер Молдавии объявил об участии в выборах президента - РИА Новости, 24.07.2024

Экс-премьер Молдавии объявил об участии в выборах президента

Экс-премьер-министр Молдавии Василий Тарлев объявил о своем участии в выборах президента в качестве независимого кандидата. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:17

2024-07-24T12:17

2024-07-24T12:17

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молдавия

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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Экс-премьер-министр Молдавии Василий Тарлев объявил о своем участии в выборах президента в качестве независимого кандидата. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Принял призыв и предложение тысячи и тысячи граждан, которые проживают в нашей стране и за ее пределами вернуться активно в политику и объявить о своем намерении участвовать в президентской гонке и выборах на избрания президента Республики Молдова", - сказал Тарлев на брифинге. Он отметил, что принял решение участвовать в качестве независимого кандидата, несмотря на то, что является лидером партии "Будущее Молдовы". "Но я оставляю в сторону партийные интересы… Обращаюсь ко всем патриотам нашего государства, оставить все амбиции и объединиться. Родина в опасности, Молдова в опасности. Наши граждане и страна заслуживают лучшего", - подчеркнул Тарлев. Ранее свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240720/dodon-1960939114.html

https://ria.ru/20240724/ekspert-1961639689.html

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