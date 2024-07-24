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Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации - РИА Новости, 24.07.2024
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09:40 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/syrskiy-1961626769.html
Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации
Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации - РИА Новости, 24.07.2024
Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады, пишет газета Guardian, взявшая у РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:40
2024-07-24T09:40
в мире
здоровье - общество
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады, пишет газета Guardian, взявшая у него интервью. "Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", - пишет издание. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации. "Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг", - заявил Сырский. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html
https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html
https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации

Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады, пишет газета Guardian, взявшая у него интервью.
«
"Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", - пишет издание.
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Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации. "Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг", - заявил Сырский.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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