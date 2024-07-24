Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации
Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады, пишет газета Guardian, взявшая у него интервью.
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"Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", - пишет издание.
Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации. "Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг", - заявил Сырский.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.