https://ria.ru/20240724/syrskiy-1961626621.html

Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России

Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России - РИА Новости, 24.07.2024

Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:39

2024-07-24T09:39

2024-07-24T09:39

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воздушно-космические силы россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. "У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина все чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", - говорится в материале на сайте издания, которому Сырский дал интервью. При этом, пишет газета, он признал, что, даже если в ВСУ поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По словам украинского главкома, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров. Ранее Жители города Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины заявили журналистам агентства AFP, что боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе.

https://ria.ru/20240724/front-1961605561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, хмельницкая область, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии