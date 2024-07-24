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Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/syrskiy-1961626621.html
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России - РИА Новости, 24.07.2024
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:39
2024-07-24T09:39
в мире
россия
украина
хмельницкая область
александр сырский
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. "У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина все чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", - говорится в материале на сайте издания, которому Сырский дал интервью. При этом, пишет газета, он признал, что, даже если в ВСУ поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По словам украинского главкома, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров. Ранее Жители города Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины заявили журналистам агентства AFP, что боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе.
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в мире, россия, украина, хмельницкая область, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Украина, Хмельницкая область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России

Guardian: Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian.
"У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина все чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", - говорится в материале на сайте издания, которому Сырский дал интервью.
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При этом, пишет газета, он признал, что, даже если в ВСУ поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По словам украинского главкома, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров.
Ранее Жители города Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины заявили журналистам агентства AFP, что боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХмельницкая областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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