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Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России - РИА Новости, 24.07.2024
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:39
2024-07-24T09:39
2024-07-24T09:39
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о превосходстве ВКС России и ее войск ПВО, сообщает британская газета Guardian. "У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина все чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", - говорится в материале на сайте издания, которому Сырский дал интервью. При этом, пишет газета, он признал, что, даже если в ВСУ поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По словам украинского главкома, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров. Ранее Жители города Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины заявили журналистам агентства AFP, что боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, хмельницкая область, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Украина, Хмельницкая область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
Главнокомандующий ВСУ пожаловался на превосходство ВКС России
Guardian: Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО