https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:05
2024-07-24T14:05
2024-07-24T14:08
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_59af2ea3333615224052977acece6fb9.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны. Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/svo-1961708862.html
киев
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_04281043d17bc3d9df1cc4d8194a0e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
МО: бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили до 120 солдат ВСУ