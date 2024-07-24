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Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 24.07.2024 (обновлено: 14:08 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ
Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:05
2024-07-24T14:08
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны. Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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киев, россия, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире
Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ

МО: бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили до 120 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны. Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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