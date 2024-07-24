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Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 120 солдат ВСУ

Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:08

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 120 военнослужащих и четыре гаубицы иностранного производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны. Противник потерял до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

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киев, россия, вооруженные силы украины, сша, в мире