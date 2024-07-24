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Группировка "Днепр" уничтожила до 100 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 военных ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 100 человек, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:04
2024-07-24T14:04
2024-07-24T14:07
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, потерявшим до 100 человек, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Антоновка и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, США
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 военных ВСУ
МО: группировка "Днепр" уничтожила до 100 военных и технику ВСУ