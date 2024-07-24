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ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:34
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, удалось ликвидировать:Российские войска также поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотник.
https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, В мире
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления и склад БПЛА ВСУ, две установки ЗРК С-300