https://ria.ru/20240724/svo-1961707667.html

ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ

Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:02

2024-07-24T14:02

2024-07-24T14:34

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, удалось ликвидировать:Российские войска также поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотник.

https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html

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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, в мире