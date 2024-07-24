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ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 24.07.2024 (обновлено: 14:34 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/svo-1961707667.html
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, удалось ликвидировать:Российские войска также поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотник.
https://ria.ru/20240724/svo-1961708700.html
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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, В мире
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления и склад БПЛА ВСУ, две установки ЗРК С-300

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские подразделения за минувшие сутки уничтожили пункт управления и склад с беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
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Кроме того, удалось ликвидировать:
  • низковысотный обнаружитель;
  • радиолокационную станцию подсвета цели и наведения;
  • кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
Российские войска также поразили скопления живой силы и техники противника в 146 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации две тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотник.
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