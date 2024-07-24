https://ria.ru/20240724/svidetelstva-1961708448.html

Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка

Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка - РИА Новости, 24.07.2024

Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка

В Оренбургской области выдали уже 73 свидетельства на компенсацию жилья, разрушенного паводком, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:04

2024-07-24T14:04

2024-07-24T14:04

оренбургская область

орск

денис паслер

жилье

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Оренбургской области выдали уже 73 свидетельства на компенсацию жилья, разрушенного паводком, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Одними из первых их получат те, кто вынужден проживать в пунктах длительного размещения в Орске. Это семьи и одинокие люди, которым в силу возраста необходимо сопровождение на всех этапах. Поручил врио главы Орска Артему Воробьеву проконтролировать этот процесс и оказать содействие", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что подать заявление о выдаче свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство жилья нужно до 1 ноября 2024 года. Свидетельство - это электронный документ, которому присвоен уникальный для каждого заявителя номер и есть электронная подпись должностного лица. Заявители получают его на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявления. Документ дает право на получение выплаты. Отмечается, что в случае покупки нового жилья денежные средства поступят на счет продавца при предъявлении заявителем договора купли-продажи. "При строительстве нового жилья обязательное условие - наличие зарегистрированного права на земельный участок, которое позволит строить дом. Деньги будут направлять на счет строительной компании, с которой заключен договор подряда, или на счет гражданина, если он строит дом самостоятельно", - отметил глава региона. Работа с заявлениями продолжается. Всего через онлайн-сервис оренбуржцами подано 2167 заявлений.

https://ria.ru/20240723/shkoly-1961523039.html

https://ria.ru/20240716/orenburzhtsy-1960000072.html

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, денис паслер, жилье