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Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка - РИА Новости, 24.07.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/svidetelstva-1961708448.html
Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка
Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка - РИА Новости, 24.07.2024
Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка
В Оренбургской области выдали уже 73 свидетельства на компенсацию жилья, разрушенного паводком, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:04
2024-07-24T14:04
оренбургская область
орск
денис паслер
жилье
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Оренбургской области выдали уже 73 свидетельства на компенсацию жилья, разрушенного паводком, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Одними из первых их получат те, кто вынужден проживать в пунктах длительного размещения в Орске. Это семьи и одинокие люди, которым в силу возраста необходимо сопровождение на всех этапах. Поручил врио главы Орска Артему Воробьеву проконтролировать этот процесс и оказать содействие", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что подать заявление о выдаче свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство жилья нужно до 1 ноября 2024 года. Свидетельство - это электронный документ, которому присвоен уникальный для каждого заявителя номер и есть электронная подпись должностного лица. Заявители получают его на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявления. Документ дает право на получение выплаты. Отмечается, что в случае покупки нового жилья денежные средства поступят на счет продавца при предъявлении заявителем договора купли-продажи. "При строительстве нового жилья обязательное условие - наличие зарегистрированного права на земельный участок, которое позволит строить дом. Деньги будут направлять на счет строительной компании, с которой заключен договор подряда, или на счет гражданина, если он строит дом самостоятельно", - отметил глава региона. Работа с заявлениями продолжается. Всего через онлайн-сервис оренбуржцами подано 2167 заявлений.
https://ria.ru/20240723/shkoly-1961523039.html
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орск, денис паслер, жилье
Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Жилье

Более 70 свидетельств по утрате жилья получили оренбуржцы после паводка

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Оренбургской области выдали уже 73 свидетельства на компенсацию жилья, разрушенного паводком, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Одними из первых их получат те, кто вынужден проживать в пунктах длительного размещения в Орске. Это семьи и одинокие люди, которым в силу возраста необходимо сопровождение на всех этапах. Поручил врио главы Орска Артему Воробьеву проконтролировать этот процесс и оказать содействие", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что подать заявление о выдаче свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство жилья нужно до 1 ноября 2024 года.
Свидетельство - это электронный документ, которому присвоен уникальный для каждого заявителя номер и есть электронная подпись должностного лица. Заявители получают его на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявления. Документ дает право на получение выплаты.
Отмечается, что в случае покупки нового жилья денежные средства поступят на счет продавца при предъявлении заявителем договора купли-продажи.
"При строительстве нового жилья обязательное условие - наличие зарегистрированного права на земельный участок, которое позволит строить дом. Деньги будут направлять на счет строительной компании, с которой заключен договор подряда, или на счет гражданина, если он строит дом самостоятельно", - отметил глава региона.
Работа с заявлениями продолжается. Всего через онлайн-сервис оренбуржцами подано 2167 заявлений.
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Оренбургская областьОрскДенис ПаслерЖилье
 
 
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