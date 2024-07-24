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В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 24.07.2024 (обновлено: 10:19 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sudzha-1961619010.html
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие - РИА Новости, 24.07.2024
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие
Украинские коптеры ночью атаковали территорию промышленного предприятия в курском городе Суджа, повреждено оборудование, работники не пострадали, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:57
2024-07-24T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские коптеры ночью атаковали территорию промышленного предприятия в курском городе Суджа, повреждено оборудование, работники не пострадали, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ночью в регионе объявляли об опасности атаки БПЛА."Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961616252.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие

В Судже украинские дроны атаковали промпредприятие, повреждено оборудование

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Судже Курской области. 24 июля 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Судже Курской области. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на территории промышленного предприятия в городе Судже Курской области. 24 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские коптеры ночью атаковали территорию промышленного предприятия в курском городе Суджа, повреждено оборудование, работники не пострадали, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ночью в регионе объявляли об опасности атаки БПЛА.
"Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", - написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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