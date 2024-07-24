https://ria.ru/20240724/sudzha-1961619010.html
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие - РИА Новости, 24.07.2024
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие
Украинские коптеры ночью атаковали территорию промышленного предприятия в курском городе Суджа, повреждено оборудование, работники не пострадали, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:57
2024-07-24T08:57
2024-07-24T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские коптеры ночью атаковали территорию промышленного предприятия в курском городе Суджа, повреждено оборудование, работники не пострадали, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ночью в регионе объявляли об опасности атаки БПЛА."Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961616252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В курском городе Суджа беспилотники атаковали промпредприятие
В Судже украинские дроны атаковали промпредприятие, повреждено оборудование