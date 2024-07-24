https://ria.ru/20240724/sudno-1961789432.html

При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек

При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек - РИА Новости, 24.07.2024

При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек

При пожаре на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске пострадал один человек, его передали врачам, еще 22 человека эвакуировались... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:38

2024-07-24T18:38

2024-07-24T18:38

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961786030_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ca3cef856ef73cdcd1282f03b602c103.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. При пожаре на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске пострадал один человек, его передали врачам, еще 22 человека эвакуировались самостоятельно, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Архангельске огнеборцы МЧС России потушили пожар на научно-исследовательском судне. Оно стояло на причале. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно ликвидировано, ведется проверка. Отмечается, что огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Для охлаждения судна поданы стволы. В ведомстве добавили, что причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)