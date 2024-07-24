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При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек - РИА Новости, 24.07.2024
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18:38 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sudno-1961789432.html
При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек
При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек - РИА Новости, 24.07.2024
При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек
При пожаре на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске пострадал один человек, его передали врачам, еще 22 человека эвакуировались... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:38
2024-07-24T18:38
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. При пожаре на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске пострадал один человек, его передали врачам, еще 22 человека эвакуировались самостоятельно, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Архангельске огнеборцы МЧС России потушили пожар на научно-исследовательском судне. Оно стояло на причале. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно ликвидировано, ведется проверка. Отмечается, что огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Для охлаждения судна поданы стволы. В ведомстве добавили, что причина пожара устанавливается.
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на исследовательском судне в Архангельске пострадал один человек

МЧС: при пожаре на судне в Архангельске пострадал человек, еще 22 эвакуировались

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramИсследовательское судно "Григорий Михеев" в Архангельске, на котором произошло задымление
Исследовательское судно Григорий Михеев в Архангельске, на котором произошло задымление - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Исследовательское судно "Григорий Михеев" в Архангельске, на котором произошло задымление
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. При пожаре на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске пострадал один человек, его передали врачам, еще 22 человека эвакуировались самостоятельно, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Архангельске огнеборцы МЧС России потушили пожар на научно-исследовательском судне. Оно стояло на причале. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно ликвидировано, ведется проверка.
Отмечается, что огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Для охлаждения судна поданы стволы. В ведомстве добавили, что причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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