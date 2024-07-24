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В КНДР назвали США политическим хулиганом - РИА Новости, 24.07.2024
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00:29 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ssha-1961598270.html
В КНДР назвали США политическим хулиганом
В КНДР назвали США политическим хулиганом - РИА Новости, 24.07.2024
В КНДР назвали США политическим хулиганом
США являются ненадежным государством и легко нарушают договоры и соглашения между странами, и КНДР не нужен такой диалог с "нечистыми намерениями", передает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T00:29
2024-07-24T00:29
билл клинтон
сша
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СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. США являются ненадежным государством и легко нарушают договоры и соглашения между странами, и КНДР не нужен такой диалог с "нечистыми намерениями", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как заявляет ЦТАК, КНДР не нужен диалог "в русле конфронтации" и с "нечистыми намерениями". "На протяжении многих десятилетий в отношениях с США мы до мозга костей, в полной мере ощутили, что преподнес нам диалог, чего он лишил нас", - говорится в сообщении. Называя США "неверными своему слову", в качестве "типичного примера" агентство приводит то, как при администрации Билла Клинтона в результате корейско-американского диалога были подписаны основные договоренности между КНДР и США, но их так и не выполнили, а администрация Джорджа Буша младшего и вовсе их полностью аннулировала. "США — это страна, где национально-политический климат позволяет пренебрегать международными соглашениями, которые торжественно объявляются перед всем миром, и изменять их в зависимости от "вкусов" и "настроений" каждой новой администрации, после чего выбрасывать их, как мусор. В такой ситуации даже не стоит говорить о какой-либо надежности. Все эти факты показывают, что США — это "политически отсталая страна" и "политический хулиган", который легко нарушает договоры и соглашения между странами", - подытожило агентство.
https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html
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билл клинтон, сша, в мире, джордж буш (младший)
Билл Клинтон, США, В мире, Джордж Буш (младший)
В КНДР назвали США политическим хулиганом

ЦТАК: в КНДР назвали США политическим хулиганом и нарушителем договоренностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. США являются ненадежным государством и легко нарушают договоры и соглашения между странами, и КНДР не нужен такой диалог с "нечистыми намерениями", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Как заявляет ЦТАК, КНДР не нужен диалог "в русле конфронтации" и с "нечистыми намерениями".
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"На протяжении многих десятилетий в отношениях с США мы до мозга костей, в полной мере ощутили, что преподнес нам диалог, чего он лишил нас", - говорится в сообщении.
Называя США "неверными своему слову", в качестве "типичного примера" агентство приводит то, как при администрации Билла Клинтона в результате корейско-американского диалога были подписаны основные договоренности между КНДР и США, но их так и не выполнили, а администрация Джорджа Буша младшего и вовсе их полностью аннулировала.
"США — это страна, где национально-политический климат позволяет пренебрегать международными соглашениями, которые торжественно объявляются перед всем миром, и изменять их в зависимости от "вкусов" и "настроений" каждой новой администрации, после чего выбрасывать их, как мусор. В такой ситуации даже не стоит говорить о какой-либо надежности. Все эти факты показывают, что США — это "политически отсталая страна" и "политический хулиган", который легко нарушает договоры и соглашения между странами", - подытожило агентство.
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