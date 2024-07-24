https://ria.ru/20240724/ssha-1961598270.html

В КНДР назвали США политическим хулиганом

В КНДР назвали США политическим хулиганом - РИА Новости, 24.07.2024

В КНДР назвали США политическим хулиганом

США являются ненадежным государством и легко нарушают договоры и соглашения между странами, и КНДР не нужен такой диалог с "нечистыми намерениями", передает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:29

2024-07-24T00:29

2024-07-24T00:29

билл клинтон

сша

в мире

джордж буш (младший)

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СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. США являются ненадежным государством и легко нарушают договоры и соглашения между странами, и КНДР не нужен такой диалог с "нечистыми намерениями", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как заявляет ЦТАК, КНДР не нужен диалог "в русле конфронтации" и с "нечистыми намерениями". "На протяжении многих десятилетий в отношениях с США мы до мозга костей, в полной мере ощутили, что преподнес нам диалог, чего он лишил нас", - говорится в сообщении. Называя США "неверными своему слову", в качестве "типичного примера" агентство приводит то, как при администрации Билла Клинтона в результате корейско-американского диалога были подписаны основные договоренности между КНДР и США, но их так и не выполнили, а администрация Джорджа Буша младшего и вовсе их полностью аннулировала. "США — это страна, где национально-политический климат позволяет пренебрегать международными соглашениями, которые торжественно объявляются перед всем миром, и изменять их в зависимости от "вкусов" и "настроений" каждой новой администрации, после чего выбрасывать их, как мусор. В такой ситуации даже не стоит говорить о какой-либо надежности. Все эти факты показывают, что США — это "политически отсталая страна" и "политический хулиган", который легко нарушает договоры и соглашения между странами", - подытожило агентство.

https://ria.ru/20240724/kndr-1961597393.html

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билл клинтон, сша, в мире, джордж буш (младший)