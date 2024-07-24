https://ria.ru/20240724/spetsoperatsiya-1961766429.html

Спецоперация, 24 июля: Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

Спецоперация, 24 июля: Украина заявила о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

Спецоперация, 24 июля: Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

О мирных переговорах по Украине, поддержке Киева Западом и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:40

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий кулеба

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россия

китай

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. О мирных переговорах по Украине, поддержке Киева Западом и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с РоссиейКиев готов вести переговоры с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И. Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля. По словам официального представителя МИД Китая Мао Нин, Кулеба отметил, что Киев высоко ценит активную и конструктивную роль Пекина в содействии миру и поддержании международного порядка. Комментируя заявления украинского министра, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что посыл Кулебы начать переговоры с Россией "идет в унисон" с позицией Москвы. При этом он подчеркнул, что Москве нужны разъяснения по этому вопросу, и призвал дождаться "дальнейших разъяснений" от украинской стороны. Прокомментировала последние заявления Киева по мирному урегулированию и официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, слова Владимира Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой — это попытка продвинуть "формулу мира".Захарова подчеркнула, что Зеленскому "веры нет" и подобные заявления могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в США. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки группировка российской армии "Юг" продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции, бойцы "Центра" — улучшили тактическое положение. ВС России также нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане, в результате удалось уничтожить командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины, десять беспилотников самолетного типа, более 300 FPV-дронов. Кроме того, за сутки были уничтожены две украинские пусковые установки ЗРК С-300. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили до 2005 человек, семь танков и других бронемашин, две системы ПВО, одна РСЗО, 25 артиллерийских орудий и 35 военных автомобилей. Осознание тяжелой ситуации для ВСУ на фронте приходит к украинскому обществу. Как заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, после принятия на Украине закона об усилении мобилизации поток уклонистов, нелегально покидающих ее территорию, значительно увеличился — люди поняли, что ситуация на фронте и в стране становится все хуже. Бывший сотрудник украинских спецслужб считает, что с принятием нового закона граждане Украины поняли, что это "последний звоночек для них" и "отсидеться уже не получится", поэтому они решают нелегально покинуть территорию страны. Поддержка Украины ЗападомНемецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до его ввода в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро. Как пишет Financial Times, 27 стран — членов ЕС должны встретиться в среду, чтобы обсудить предложение ЕК о "бессрочной иммобилизации" активов Центрального банка России.Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центрального банка России на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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Работа российских саперов в Волчанске Корреспондент РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске Харьковской области, которые разминируют окраины города, обеспечивая продвижение российских войск. По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии. 2024-07-24T17:21 true PT5M42S

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