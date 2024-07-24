https://ria.ru/20240724/sovfed-1961735872.html
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией
Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
в мире
киев
москва
россия
сергей перминов
дмитрий кулеба
ван и (политик)
мид украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. "Китайская сторона заявляла о своей позиции неоднократно. Переговоры и договорённости возможны при соблюдении интересов российской стороны", - сказал Перминов. Он также отметил, что слов с украинской стороны много. "Позиция должна быть подкреплена конкретными действиями и признанием текущего статуса ситуации. Мы побеждаем, и они должны это учитывать", - отметил Перминов.
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
https://ria.ru/20240724/bouz-1961728188.html
киев
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, москва, россия, сергей перминов, дмитрий кулеба, ван и (политик), мид украины, украина
В мире, Киев, Москва, Россия, Сергей Перминов, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), МИД Украины, Украина
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией
Сенатор: позиция Киева по переговорам с Россией должна подкрепляться действиями