https://ria.ru/20240724/sovfed-1961735872.html

В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией

В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией

Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

2024-07-24T15:31

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киев

москва

россия

сергей перминов

дмитрий кулеба

ван и (политик)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. "Китайская сторона заявляла о своей позиции неоднократно. Переговоры и договорённости возможны при соблюдении интересов российской стороны", - сказал Перминов. Он также отметил, что слов с украинской стороны много. "Позиция должна быть подкреплена конкретными действиями и признанием текущего статуса ситуации. Мы побеждаем, и они должны это учитывать", - отметил Перминов.

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

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киев

москва

россия

украина

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