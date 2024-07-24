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В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
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15:31 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sovfed-1961735872.html
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией
Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:31
2024-07-24T15:31
в мире
киев
москва
россия
сергей перминов
дмитрий кулеба
ван и (политик)
мид украины
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И. "Китайская сторона заявляла о своей позиции неоднократно. Переговоры и договорённости возможны при соблюдении интересов российской стороны", - сказал Перминов. Он также отметил, что слов с украинской стороны много. "Позиция должна быть подкреплена конкретными действиями и признанием текущего статуса ситуации. Мы побеждаем, и они должны это учитывать", - отметил Перминов.
https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html
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в мире, киев, москва, россия, сергей перминов, дмитрий кулеба, ван и (политик), мид украины, украина
В мире, Киев, Москва, Россия, Сергей Перминов, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), МИД Украины, Украина
В Совфеде прокомментировали готовность Украины к переговорам с Россией

Сенатор: позиция Киева по переговорам с Россией должна подкрепляться действиями

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Позиция Киева о готовности к переговорам с Москвой должна быть подкреплена конкретными действиями, Россия побеждает, и украинским властям надо это учитывать, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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"Китайская сторона заявляла о своей позиции неоднократно. Переговоры и договорённости возможны при соблюдении интересов российской стороны", - сказал Перминов.
Он также отметил, что слов с украинской стороны много.
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"Позиция должна быть подкреплена конкретными действиями и признанием текущего статуса ситуации. Мы побеждаем, и они должны это учитывать", - отметил Перминов.
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