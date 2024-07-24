https://ria.ru/20240724/smi-1961676743.html

Журналистка рассказала о состоянии Байдена перед госпитализацией

Журналистка рассказала о состоянии Байдена перед госпитализацией - РИА Новости, 24.07.2024

Журналистка рассказала о состоянии Байдена перед госпитализацией

Американская журналистка Эмили Гудин рассказала изданию Daily Mail о состоянии президента США Джо Байдена в день, когда ему диагностировали COVID-19. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:49

2024-07-24T12:49

2024-07-24T12:49

в мире

лас-вегас

делавэр

сша

джо байден

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американская журналистка Эмили Гудин рассказала изданию Daily Mail о состоянии президента США Джо Байдена в день, когда ему диагностировали COVID-19. На прошлой неделе Байден прервал свою поездку в Лас-Вегас в рамках предвыборной гонки. По заявлениям Белого дома, у американского президента обнаружили коронавирус, после чего глава государства отправился на лечение и изоляцию в свой дом в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Позднее Байден опубликовал письмо, в котором отказался от планов по переизбранию на второй срок. Издание Dossier сообщало, что Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время этой поездки, после чего самолет в срочном порядке увез его обратно на Восточное побережье под предлогом обнаруженного коронавируса. По словам Гудин, когда Байден прибыл на место проведения мероприятия в Лас-Вегасе, он выглядел "бледным, слабым и утомленным". При этом на встречу президент опоздал, хотя журналистка отметила, что он склонен задерживаться. Гудин добавила, что у Байдена было также запланировано интервью, но его отменили, так как тогда уже стало известно о диагнозе президента. Она отметила, что самолет необычайно быстро доставил Байдена из Лас-Вегаса в Делавэр: за 3 часа и 48 минут вместо обычных 4,5 часа. Когда президент выходил из самолета, он все еще выглядел слабым, и журналистка опасалась, что он может упасть.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961517349.html

лас-вегас

делавэр

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в мире, лас-вегас, делавэр, сша, джо байден