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В Lockheed Martin заявили о разработке лазера для поражения беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024
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10:59 24.07.2024 (обновлено: 11:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/smi-1961641927.html
В Lockheed Martin заявили о разработке лазера для поражения беспилотников
В Lockheed Martin заявили о разработке лазера для поражения беспилотников - РИА Новости, 24.07.2024
В Lockheed Martin заявили о разработке лазера для поражения беспилотников
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin работает над созданием лазера, дальность действия которого сможет достигать 100 километров, пишет... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:59
2024-07-24T11:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin работает над созданием лазера, дальность действия которого сможет достигать 100 километров, пишет газета Politico со ссылкой на главу Lockheed Martin International Майкла Уильямсона. Как заявил Уильямсон на международном авиасалоне в британском Фарнборо, министерства обороны все чаще рассчитывают на применение лазеров против беспилотных летательных аппаратов. По данным издания, ситуация связана и с тем, что сейчас для поражения "дешевых целей" используются дорогостоящие ракеты "Мы видим огромный интерес (к лазерным системам - ред.)", - заявил Уильямсон. По его словам, в будущем можно будет проецировать лазерный луч на 100 километров для противодействия воздушной угрозе. "Я еще этого не построил, но мы над этим работаем", - добавил он. В июле власти Британии сообщили, что страна впервые испытала лазерное оружие, которое было предварительно установлено на боевую машину. Речь идет о легком переносном лазерном комплексе, разработанном компанией Raytheon. Он стал "первым лазерным оружием в Великобритании, интегрированным в машину сухопутных войск, из которого произвели выстрел", сообщило минобороны страны. Согласно заявлению, система, установленная на бронемашину Wolfhound, успешно поразила несколько целей на расстоянии более одного километра.
https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html
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в мире, технологии, фарнборо, великобритания, lockheed martin , politico, raytheon
В мире, Технологии, Фарнборо, Великобритания, Lockheed Martin , Politico, Raytheon
В Lockheed Martin заявили о разработке лазера для поражения беспилотников

Lockheed Martin работает над созданием лазера дальностью действия до 100 км

© AP Photo / John AmisВывеска авиастроительной компании "Lockheed Martin"
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / John Amis
Вывеска авиастроительной компании "Lockheed Martin". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin работает над созданием лазера, дальность действия которого сможет достигать 100 километров, пишет газета Politico со ссылкой на главу Lockheed Martin International Майкла Уильямсона.
Как заявил Уильямсон на международном авиасалоне в британском Фарнборо, министерства обороны все чаще рассчитывают на применение лазеров против беспилотных летательных аппаратов. По данным издания, ситуация связана и с тем, что сейчас для поражения "дешевых целей" используются дорогостоящие ракеты
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"Мы видим огромный интерес (к лазерным системам - ред.)", - заявил Уильямсон.
По его словам, в будущем можно будет проецировать лазерный луч на 100 километров для противодействия воздушной угрозе.
"Я еще этого не построил, но мы над этим работаем", - добавил он.
В июле власти Британии сообщили, что страна впервые испытала лазерное оружие, которое было предварительно установлено на боевую машину. Речь идет о легком переносном лазерном комплексе, разработанном компанией Raytheon. Он стал "первым лазерным оружием в Великобритании, интегрированным в машину сухопутных войск, из которого произвели выстрел", сообщило минобороны страны. Согласно заявлению, система, установленная на бронемашину Wolfhound, успешно поразила несколько целей на расстоянии более одного километра.
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В миреТехнологииФарнбороВеликобританияLockheed MartinPoliticoRaytheon
 
 
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