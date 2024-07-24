В Британии считают, что Харрис не хватает харизмы, пишут СМИ
Telegraph: вице-президент США Харрис не впечатляет, ей не хватает харизмы
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, которая может стать кандидатом на пост главы страны от демократов, не впечатляет, ей не хватает харизмы, пишет газета Telegraph со ссылкой на британских чиновников, которые работали с ней.
По информации издания, бывшие должностные лица Британии были удивлены тому, что президент США Джо Байден отказался от предвыборной гонки и поддержал кандидатуру Харрис.
Газета напоминает, что Харрис с 2021 года приняла участие в ряде мероприятий совместно с британской стороной, однако контактов с британскими политиками у нее было немного.
В 2021 году она вместе с Байденом встретилась с Борисом Джонсоном, который тогда занимал пост британского премьера. Согласно чиновникам, которые сопровождали Джонсона, в сравнении с "внушительным и интересным" Байденом, она их не впечатлила.
Одним из мероприятий, которые она посетила в Британии, стал саммит по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году. По словам чиновников, вице-президент знала о ИИ намного меньше, чем другие представители американского правительства. "У Хиллари Клинтон была настоящая харизма, а она (Харрис) не обладала подобной силой личности", - отметило неназванное бывшее должностное лицо.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".