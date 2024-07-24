https://ria.ru/20240724/smi-1961638320.html

В Британии считают, что Харрис не хватает харизмы, пишут СМИ

В Британии считают, что Харрис не хватает харизмы, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2024

В Британии считают, что Харрис не хватает харизмы, пишут СМИ

Вице-президент США Камала Харрис, которая может стать кандидатом на пост главы страны от демократов, не впечатляет, ей не хватает харизмы, пишет газета... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:42

2024-07-24T10:42

2024-07-24T10:45

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис, которая может стать кандидатом на пост главы страны от демократов, не впечатляет, ей не хватает харизмы, пишет газета Telegraph со ссылкой на британских чиновников, которые работали с ней. По информации издания, бывшие должностные лица Британии были удивлены тому, что президент США Джо Байден отказался от предвыборной гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Газета напоминает, что Харрис с 2021 года приняла участие в ряде мероприятий совместно с британской стороной, однако контактов с британскими политиками у нее было немного. В 2021 году она вместе с Байденом встретилась с Борисом Джонсоном, который тогда занимал пост британского премьера. Согласно чиновникам, которые сопровождали Джонсона, в сравнении с "внушительным и интересным" Байденом, она их не впечатлила. Одним из мероприятий, которые она посетила в Британии, стал саммит по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году. По словам чиновников, вице-президент знала о ИИ намного меньше, чем другие представители американского правительства. "У Хиллари Клинтон была настоящая харизма, а она (Харрис) не обладала подобной силой личности", - отметило неназванное бывшее должностное лицо. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095794.html

https://ria.ru/20240718/harris-1960525272.html

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