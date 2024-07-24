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Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024

Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с РФ требуют конкретизации, его слова могут быть хорошей "миной" при плохой игре на... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:40

2024-07-24T14:40

2024-07-24T14:40

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий кулеба

леонид слуцкий (политик)

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украина

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с РФ требуют конкретизации, его слова могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Заявления Кулебы о готовности к переговорам, сделанные на встрече с главой МИД КНР, требуют конкретизации. И особенно в условиях действующего законодательного запрета на их ведение на Украине. Здесь важно понимать на какой платформе декларируется такая готовность и не является ли это продвижением утопичной "формулы мира" утратившего легитимность (Владимира - ред.) Зеленского. Поскольку слова Кулебы могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что украинский режим, как флюгер, пытается уловить "ветер перемен" после отказа американского лидера Джо Байдена продолжать президентскую гонку. "Что касается позиции России, мы от переговоров никогда не отказывались. Это Киев в одностороннем порядке вышел из стамбульских договоренностей. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта. Были озвучены соответствующие предложения по окончании военных действий, из которых и нужно исходить", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961705041.html

https://ria.ru/20240724/kreml-1961685279.html

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