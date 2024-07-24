Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/slutskiy-1961721605.html
Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией - РИА Новости, 24.07.2024
Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с РФ требуют конкретизации, его слова могут быть хорошей "миной" при плохой игре на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:40
2024-07-24T14:40
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий кулеба
леонид слуцкий (политик)
ван и (политик)
украина
мид украины
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_0:142:3013:1837_1920x0_80_0_0_f45de39c68fbe73bf5bbbda3a17a420b.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с РФ требуют конкретизации, его слова могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. "Заявления Кулебы о готовности к переговорам, сделанные на встрече с главой МИД КНР, требуют конкретизации. И особенно в условиях действующего законодательного запрета на их ведение на Украине. Здесь важно понимать на какой платформе декларируется такая готовность и не является ли это продвижением утопичной "формулы мира" утратившего легитимность (Владимира - ред.) Зеленского. Поскольку слова Кулебы могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что украинский режим, как флюгер, пытается уловить "ветер перемен" после отказа американского лидера Джо Байдена продолжать президентскую гонку. "Что касается позиции России, мы от переговоров никогда не отказывались. Это Киев в одностороннем порядке вышел из стамбульских договоренностей. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта. Были озвучены соответствующие предложения по окончании военных действий, из которых и нужно исходить", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961705041.html
https://ria.ru/20240724/kreml-1961685279.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_10a37fb4c1c9ecbff5fe033a2407b483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий кулеба, леонид слуцкий (политик), ван и (политик), украина, мид украины, мид кнр, в мире, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Кулеба, Леонид Слуцкий (политик), Ван И (политик), Украина, МИД Украины, МИД КНР, В мире, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Слуцкий: слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией требуют конкретизации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с РФ требуют конкретизации, его слова могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Политолог объяснил, с чем связаны заявления Киева о переговорах с Москвой
Вчера, 13:55
"Заявления Кулебы о готовности к переговорам, сделанные на встрече с главой МИД КНР, требуют конкретизации. И особенно в условиях действующего законодательного запрета на их ведение на Украине. Здесь важно понимать на какой платформе декларируется такая готовность и не является ли это продвижением утопичной "формулы мира" утратившего легитимность (Владимира - ред.) Зеленского. Поскольку слова Кулебы могут быть хорошей "миной" при плохой игре на соответствующую аудиторию", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что украинский режим, как флюгер, пытается уловить "ветер перемен" после отказа американского лидера Джо Байдена продолжать президентскую гонку.
"Что касается позиции России, мы от переговоров никогда не отказывались. Это Киев в одностороннем порядке вышел из стамбульских договоренностей. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности к диалогу по мирному урегулированию украинского конфликта. Были озвучены соответствующие предложения по окончании военных действий, из которых и нужно исходить", - добавил Слуцкий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали слова Кулебы о переговорах с Россией
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий КулебаЛеонид Слуцкий (политик)Ван И (политик)УкраинаМИД УкраиныМИД КНРВ миреЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала