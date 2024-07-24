https://ria.ru/20240724/slovakija-1961779622.html
В Словакии принимают меры для восстановления поставок нефти через Украину
В Словакии принимают меры для восстановления поставок нефти через Украину - РИА Новости, 24.07.2024
В Словакии принимают меры для восстановления поставок нефти через Украину
Министерство экономики Словакии сообщило, что принимает меры для того, чтобы остановленные Украиной поставки нефти российской компании "Лукойл" возобновились. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:03
2024-07-24T18:03
2024-07-24T18:03
экономика
цены на нефть
украина
словакия
чехия
петер пеллегрини
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство экономики Словакии сообщило, что принимает меры для того, чтобы остановленные Украиной поставки нефти российской компании "Лукойл" возобновились. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной. "Ограничение поставок нефти с украинской стороны мы считаем нарушением международных договоров. Тем более часть нефтепродуктов из этой нефти экспортируется и на Украину, поэтому это состояние (дел - ред.), по нашему мнению, не в интересах Украины. Наша цель - предпринять все необходимые шаги для того, чтобы поставка нефти на НПЗ Slovnaft возобновилась", - цитирует заявление министерства издание SITA. В министерстве отметили, что пока энергетической безопасности Словакии ничего не угрожает, но если проблема не будет оперативно решена, могут быть ограничены коммерческие поставки нефтепродуктов, что затронет не только Словакию, но и Чехию или Украину. Ранее словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что Словакия может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти из РФ.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
https://ria.ru/20240724/slovakiya-1961709997.html
украина
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, словакия, чехия, петер пеллегрини, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Украина, Словакия, Чехия, Петер Пеллегрини, ЛУКОЙЛ
В Словакии принимают меры для восстановления поставок нефти через Украину
В Словакии принимают меры для восстановления поставок нефти из РФ через Украину