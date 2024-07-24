https://ria.ru/20240724/siyyarto-1961664591.html

Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто

Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.07.2024

Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто

Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:10

2024-07-24T12:10

2024-07-24T13:17

экономика

венгрия

россия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*. По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощность нефтепровода, однако в результате Загреб "в пять раз повысил транзитную пошлину", а мощности остались прежними. Сийярто также напомнил, что Евросоюз отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

https://radiosputnik.ru/20240723/lukoyl-1961558169.html

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экономика, венгрия, россия, петер сийярто