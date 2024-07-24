Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто
Сийярто: разработку новых маршрутов поставок нефти саботирует ЕС
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*.
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По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощность нефтепровода, однако в результате Загреб "в пять раз повысил транзитную пошлину", а мощности остались прежними.
Сийярто также напомнил, что Евросоюз отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.
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