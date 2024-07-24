Рейтинг@Mail.ru
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 24.07.2024 (обновлено: 13:17 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/siyyarto-1961664591.html
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.07.2024
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:10
2024-07-24T13:17
экономика
венгрия
россия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b5cdf8f1906fff678fa10dd706621592.jpg
БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*. По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощность нефтепровода, однако в результате Загреб "в пять раз повысил транзитную пошлину", а мощности остались прежними. Сийярто также напомнил, что Евросоюз отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html
https://radiosputnik.ru/20240723/lukoyl-1961558169.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_bec1432324214631527f1209052ed1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, россия, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Россия, Петер Сийярто
Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти в Венгрию нет, заявил Сийярто

Сийярто: разработку новых маршрутов поставок нефти саботирует ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - сказал Сийярто, выступая на энергетическом форуме в Бухаресте, трансляция велась в соцсети Facebook*.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев
21 июля, 08:00
По его словам, два года назад Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии, чтобы та убедила Хорватию расширить мощность нефтепровода, однако в результате Загреб "в пять раз повысил транзитную пошлину", а мощности остались прежними.
Сийярто также напомнил, что Евросоюз отказался спонсировать расширение газопроводной инфраструктуры на Балканах для возможности диверсификации источников закупки газа, сославшись на то, что от этого топлива в ближайшие десятилетия уже откажутся.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
"Пример глупости". Что потерял Киев, остановив транзит нефти "Лукойла"
Вчера, 19:31
 
ЭкономикаВенгрияРоссияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала