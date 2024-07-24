https://ria.ru/20240724/shvy-1961720323.html

В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений

В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений - РИА Новости, 24.07.2024

В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений

Специалисты выполнили почти 50% работ, запланированных на 2024 год, по замене деформационных швов на инженерных сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:38

2024-07-24T14:38

2024-07-24T14:38

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты выполнили почти 50% работ, запланированных на 2024 год, по замене деформационных швов на инженерных сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновим такие конструкции на 30 сооружениях, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - отметил он Заместитель мэра рассказал, что работы на 12 объектах уже завершены, в том числе на Новобратцевском мосту, эстакаде "Волгоградский въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино - Строгино". "Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Работы проводятся только в теплое время года. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20231206/shvy-1914041119.html

https://ria.ru/20231012/mosty-1902270638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков