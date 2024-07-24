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В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений - РИА Новости, 24.07.2024
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В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений
В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений - РИА Новости, 24.07.2024
В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений
Специалисты выполнили почти 50% работ, запланированных на 2024 год, по замене деформационных швов на инженерных сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:38
2024-07-24T14:38
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты выполнили почти 50% работ, запланированных на 2024 год, по замене деформационных швов на инженерных сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновим такие конструкции на 30 сооружениях, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - отметил он Заместитель мэра рассказал, что работы на 12 объектах уже завершены, в том числе на Новобратцевском мосту, эстакаде "Волгоградский въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино - Строгино". "Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Работы проводятся только в теплое время года. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВ Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений
В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
В Москве заменили деформационные швы на почти 50% инженерных сооружений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты выполнили почти 50% работ, запланированных на 2024 год, по замене деформационных швов на инженерных сооружениях в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновим такие конструкции на 30 сооружениях, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - отметил он
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Заместитель мэра рассказал, что работы на 12 объектах уже завершены, в том числе на Новобратцевском мосту, эстакаде "Волгоградский въезд ТТК" и путепроводе "Мякинино - Строгино".
«
"Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Работы проводятся только в теплое время года. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков.
На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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