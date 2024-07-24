Рейтинг@Mail.ru
Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sholts-1961762456.html
Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком
Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что несколько раз встречался с вице-президентом США Камалой Харрис и считает её компетентным и опытным политиком. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:09
2024-07-24T17:09
в мире
сша
германия
камала харрис
олаф шольц
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46d9c9360748c05d9c3e63a9f0c70b4.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что несколько раз встречался с вице-президентом США Камалой Харрис и считает её компетентным и опытным политиком. "Я несколько раз встречался с Харрис, довольно обстоятельно с ней беседовал", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. "Это очень компетентный и опытный политик, которая чётко знает, что она делает, и у которой есть чёткое представление о роли её страны, о развитии мира и стоящих перед нами вызовах", - отметил канцлер. Трансляцию мероприятия вёл государственный канал Phoenix. Шольц допустил, что Харрис может выиграть президентские выборы в США. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240709/sholts-1958498883.html
https://ria.ru/20240716/kniga-1960125409.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_5665f76e7d88a8de2225478d00cc31b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, камала харрис, олаф шольц, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Камала Харрис, Олаф Шольц, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком

Шольц назвал вице-президента США Харрис компетентным и опытным политиком

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что несколько раз встречался с вице-президентом США Камалой Харрис и считает её компетентным и опытным политиком.
«
"Я несколько раз встречался с Харрис, довольно обстоятельно с ней беседовал", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Шольц заявил, что состояние Байдена его не беспокоит
9 июля, 14:27
«
"Это очень компетентный и опытный политик, которая чётко знает, что она делает, и у которой есть чёткое представление о роли её страны, о развитии мира и стоящих перед нами вызовах", - отметил канцлер. Трансляцию мероприятия вёл государственный канал Phoenix.
Шольц допустил, что Харрис может выиграть президентские выборы в США.
Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Шольц был растроган до слез книгой сенатора Вэнса
16 июля, 21:30
 
В миреСШАГерманияКамала ХаррисОлаф ШольцДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала