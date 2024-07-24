https://ria.ru/20240724/sholts-1961762456.html

Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком

Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком - РИА Новости, 24.07.2024

Шольц назвал Харрис компетентным и опытным политиком

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что несколько раз встречался с вице-президентом США Камалой Харрис и считает её компетентным и опытным политиком. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:09

2024-07-24T17:09

2024-07-24T17:09

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германия

камала харрис

олаф шольц

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что несколько раз встречался с вице-президентом США Камалой Харрис и считает её компетентным и опытным политиком. "Я несколько раз встречался с Харрис, довольно обстоятельно с ней беседовал", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. "Это очень компетентный и опытный политик, которая чётко знает, что она делает, и у которой есть чёткое представление о роли её страны, о развитии мира и стоящих перед нами вызовах", - отметил канцлер. Трансляцию мероприятия вёл государственный канал Phoenix. Шольц допустил, что Харрис может выиграть президентские выборы в США. Действующий президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240709/sholts-1958498883.html

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в мире, сша, германия, камала харрис, олаф шольц, джо байден, выборы президента сша — 2024