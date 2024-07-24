https://ria.ru/20240724/sharlot-1961639183.html
Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту
Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту - РИА Новости, 24.07.2024
Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту
Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:47
2024-07-24T10:47
2024-07-24T10:47
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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. "Продлена стража на два месяца - до 23 сентября", - сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о мере пресечения Шарлоту. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913327217.html
https://ria.ru/20240704/sharlot-1957289079.html
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россия, самара, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Культура, Россия, Самара, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту
Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту до 23 сентября
САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
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"Продлена стража на два месяца - до 23 сентября", - сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о мере пресечения Шарлоту.
Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.