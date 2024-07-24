https://ria.ru/20240724/sharlot-1961639183.html

Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту

Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту - РИА Новости, 24.07.2024

Суд продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:47

2024-07-24T10:47

2024-07-24T10:47

культура

россия

самара

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 сентября, сообщили РИА Новости в судебной инстанции. "Продлена стража на два месяца - до 23 сентября", - сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о мере пресечения Шарлоту. Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20231202/sharlot-1913327217.html

https://ria.ru/20240704/sharlot-1957289079.html

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россия, самара, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)