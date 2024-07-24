Рейтинг@Mail.ru
Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/shabotinskij-1961653921.html
Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского
Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского - РИА Новости, 24.07.2024
Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского
Депутаты Ивановской городской думы на заседании избрали мэром города Иваново Александра Шаботинского, являвшегося врио главы города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:44
2024-07-24T11:44
политика
иваново
ивановская область
виктор лисицын
александр шаботинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961656682_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_fc44e32b039251345be49f2924d75a13.jpg
РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Ивановской городской думы на заседании избрали мэром города Иваново Александра Шаботинского, являвшегося врио главы города, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Владимира Шарыпова 4 июня в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Позднее они назначили конкурс на пост мэра. Из четырех кандидатов победителями признали двоих, ими стали Шаботинский и депутат Ивановской городской думы Виктор Лисицын. Окончательное решение планировалось принять на заседании в среду. "Сегодня, 24 июля, на очередном 41-м пленарном заседании Ивановской городской думы VII созыва, которое провел председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, подавляющим большинством голосов главой города Иванова избран Александр Шаботинский", - говорится в сообщении. Шаботинский ранее занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области, в июне его назначили врио главы города Иваново.
https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html
иваново
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961656682_0:0:621:467_1920x0_80_0_0_6f108805575a31aa399dcc5ca4d2ee5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, иваново, ивановская область, виктор лисицын, александр шаботинский
Политика, Иваново, Ивановская область, Виктор Лисицын, Александр Шаботинский
Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского

Депутаты Ивановской городской думы избрали Шаботинского мэром города

© Фото : Ивановская область/TelegramАлександр Шаботинский
Александр Шаботинский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Ивановская область/Telegram
Александр Шаботинский
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Ивановской городской думы на заседании избрали мэром города Иваново Александра Шаботинского, являвшегося врио главы города, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Владимира Шарыпова 4 июня в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Позднее они назначили конкурс на пост мэра. Из четырех кандидатов победителями признали двоих, ими стали Шаботинский и депутат Ивановской городской думы Виктор Лисицын. Окончательное решение планировалось принять на заседании в среду.
«
"Сегодня, 24 июля, на очередном 41-м пленарном заседании Ивановской городской думы VII созыва, которое провел председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, подавляющим большинством голосов главой города Иванова избран Александр Шаботинский", - говорится в сообщении.
Шаботинский ранее занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области, в июне его назначили врио главы города Иваново.
Евгений Маслов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Мэр Йошкар-Олы подал в отставку
11 июня, 17:27
 
ПолитикаИвановоИвановская областьВиктор ЛисицынАлександр Шаботинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала