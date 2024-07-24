https://ria.ru/20240724/shabotinskij-1961653921.html

Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского

Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского - РИА Новости, 24.07.2024

Главой города Иваново избрали Александра Шаботинского

Депутаты Ивановской городской думы на заседании избрали мэром города Иваново Александра Шаботинского, являвшегося врио главы города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:44

2024-07-24T11:44

2024-07-24T11:44

политика

иваново

ивановская область

виктор лисицын

александр шаботинский

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РЯЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Ивановской городской думы на заседании избрали мэром города Иваново Александра Шаботинского, являвшегося врио главы города, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Владимира Шарыпова 4 июня в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. Позднее они назначили конкурс на пост мэра. Из четырех кандидатов победителями признали двоих, ими стали Шаботинский и депутат Ивановской городской думы Виктор Лисицын. Окончательное решение планировалось принять на заседании в среду. "Сегодня, 24 июля, на очередном 41-м пленарном заседании Ивановской городской думы VII созыва, которое провел председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, подавляющим большинством голосов главой города Иванова избран Александр Шаботинский", - говорится в сообщении. Шаботинский ранее занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области, в июне его назначили врио главы города Иваново.

https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html

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политика, иваново, ивановская область, виктор лисицын, александр шаботинский