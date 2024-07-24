Рейтинг@Mail.ru
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sevastopol-1961629675.html
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня - РИА Новости, 24.07.2024
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня
Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:58
2024-07-24T09:58
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_3c2e786840dd1533359d662cf5b66d75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", – написал он. В московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести, отметил он. Всего на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html
https://ria.ru/20240623/udar-1954889150.html
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_df3c6990cd513d64b92aa6737ea4107d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня

Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле пляжа 23 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", – написал он.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ
Вчера, 21:34
В московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести, отметил он. Всего на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Брянский губернатор назвал удар ВСУ по Севастополю бесчеловечным актом
23 июня, 18:15
 
СевастопольМоскваМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала