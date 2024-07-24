https://ria.ru/20240724/sevastopol-1961629675.html

Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня

Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня - РИА Новости, 24.07.2024

Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня

Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:58

2024-07-24T09:58

2024-07-24T09:58

севастополь

москва

михаил развожаев

вооруженные силы украины

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", – написал он. В московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести, отметил он. Всего на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html

https://ria.ru/20240623/udar-1954889150.html

севастополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия