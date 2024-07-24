https://ria.ru/20240724/sevastopol-1961629675.html
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня - РИА Новости, 24.07.2024
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня
Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:58
2024-07-24T09:58
2024-07-24T09:58
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при атаке ВСУ на пляж Севастополя выписаны из больниц города, в клиниках Москвы остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", – написал он. В московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести, отметил он. Всего на лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - были направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html
https://ria.ru/20240623/udar-1954889150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле 23 июня
Из больниц в Севастополе выписали всех пострадавших при обстреле пляжа 23 июня