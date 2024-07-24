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На пляже в Болгарии обнаружили древнеримский саркофаг
На пляже в Болгарии обнаружили древнеримский саркофаг - РИА Новости, 24.07.2024
На пляже в Болгарии обнаружили древнеримский саркофаг
Отдыхающий в болгарском городе-курорте Варне обнаружил на пляже бесхозный предмет, который оказался древнеримским саркофагом, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:48
2024-07-24T17:48
2024-07-24T17:48
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отдыхающий в болгарском городе-курорте Варне обнаружил на пляже бесхозный предмет, который оказался древнеримским саркофагом, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). После сообщения о находке на пляж прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые осмотрели предмет в присутствии специалистов Археологического музея в Варне и регионального представителя Главного управления по охране культурного наследия минкульта. Согласно первичному заключению экспертов, саркофаг без крышки с богатым рельефным декором относится к римской эпохе, вероятно, к периоду II-III века нашей эры. Его приблизительные размеры составляют 90x235x75 см. Четыре стороны саркофага украшены характерными рельефными стилизованными орнаментами - гирляндами со свисающими гроздьями, головами животных, розетками и изображением лабриса (двусторонний боевой топор). С помощью тяжелой техники артефакт был перевезен на хранение в Археологический музей Варны, где будет назначена более тщательная экспертиза. Дело передано в окружную прокуратуру города, начато досудебное разбирательство. Газета "24 часа" пишет, что, предположительно, саркофаг предназначался для интерьера квартиры. Как отмечается, рядом с пляжем расположен достроенный, но еще не заселенный жилой комплекс.
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
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новости - туризм, варна, болгария, в мире
Наука, Новости - Туризм, Варна, Болгария, В мире
На пляже в Болгарии обнаружили древнеримский саркофаг
БНР: в болгарской Варне турист нашел на пляже древнеримский саркофаг
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отдыхающий в болгарском городе-курорте Варне обнаружил на пляже бесхозный предмет, который оказался древнеримским саркофагом, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
После сообщения о находке на пляж прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые осмотрели предмет в присутствии специалистов Археологического музея в Варне и регионального представителя Главного управления по охране культурного наследия минкульта.
Согласно первичному заключению экспертов, саркофаг без крышки с богатым рельефным декором относится к римской эпохе, вероятно, к периоду II-III века нашей эры. Его приблизительные размеры составляют 90x235x75 см. Четыре стороны саркофага украшены характерными рельефными стилизованными орнаментами - гирляндами со свисающими гроздьями, головами животных, розетками и изображением лабриса (двусторонний боевой топор).
С помощью тяжелой техники артефакт был перевезен на хранение в Археологический музей Варны, где будет назначена более тщательная экспертиза.
Дело передано в окружную прокуратуру города, начато досудебное разбирательство.
Газета "24 часа" пишет, что, предположительно, саркофаг предназначался для интерьера квартиры. Как отмечается, рядом с пляжем расположен достроенный, но еще не заселенный жилой комплекс.