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Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске - РИА Новости, 24.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 24.07.2024 (обновлено: 08:32 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sapery-1961612111.html
Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске
Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске - РИА Новости, 24.07.2024
Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске
Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске в Харьковской области, побывав на окраине этого города, за который сейчас идут бои. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:49
2024-07-24T08:32
специальная военная операция на украине
волчанск
виталий ганчев
вооруженные силы украины
в мире
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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 24 июл – РИА Новости. Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске в Харьковской области, побывав на окраине этого города, за который сейчас идут бои. Ранее советник главы ДНР Ян Ганин сообщал, что ВС РФ освобождают кварталы Волчанска, а глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские силы контролируют северную часть этого города. Как убедился корреспондент РИА Новости, два месяца активных боевых действий превратили Волчанск в руины. Подавляющее большинство домов разрушены, поэтому противоборствующие стороны укрываются в немногих оставшихся подвалах. В небе над городом постоянно находится большое количество дронов. Одной из самых опасных миссий считается подвоз всего необходимого и эвакуация раненых. Чтобы снабжать российские войска в городе, инженеры проложили несколько дорог среди минных полей. Ежедневно саперы проходят десятки километров и разминируют взрывоопасные предметы, которые разбрасывают украинские войска. Для дистанционного минирования ВСУ используют агродроны, артиллерию и минометы.
https://ria.ru/20240724/volchansk-1961611523.html
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Работа российских саперов в Волчанске
Корреспондент РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске Харьковской области, которые разминируют окраины города, обеспечивая продвижение российских войск. По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии.
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волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, В мире
Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске

Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске

Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 24 июл – РИА Новости. Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске в Харьковской области, побывав на окраине этого города, за который сейчас идут бои.
Ранее советник главы ДНР Ян Ганин сообщал, что ВС РФ освобождают кварталы Волчанска, а глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские силы контролируют северную часть этого города.
Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Инженеры группировки войск "Север" разминируют окраины Волчанска
06:33
Как убедился корреспондент РИА Новости, два месяца активных боевых действий превратили Волчанск в руины. Подавляющее большинство домов разрушены, поэтому противоборствующие стороны укрываются в немногих оставшихся подвалах. В небе над городом постоянно находится большое количество дронов.
Одной из самых опасных миссий считается подвоз всего необходимого и эвакуация раненых. Чтобы снабжать российские войска в городе, инженеры проложили несколько дорог среди минных полей. Ежедневно саперы проходят десятки километров и разминируют взрывоопасные предметы, которые разбрасывают украинские войска. Для дистанционного минирования ВСУ используют агродроны, артиллерию и минометы.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Саперы показали, как разминируют дороги на освобожденных территориях
15 июня, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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