https://ria.ru/20240724/sapery-1961612111.html

Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске

Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске - РИА Новости, 24.07.2024

Опубликованы кадры работы российских саперов в Волчанске

Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске в Харьковской области, побывав на окраине этого города, за который сейчас идут бои. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T06:49

2024-07-24T06:49

2024-07-24T08:32

специальная военная операция на украине

волчанск

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 24 июл – РИА Новости. Журналист РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске в Харьковской области, побывав на окраине этого города, за который сейчас идут бои. Ранее советник главы ДНР Ян Ганин сообщал, что ВС РФ освобождают кварталы Волчанска, а глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские силы контролируют северную часть этого города. Как убедился корреспондент РИА Новости, два месяца активных боевых действий превратили Волчанск в руины. Подавляющее большинство домов разрушены, поэтому противоборствующие стороны укрываются в немногих оставшихся подвалах. В небе над городом постоянно находится большое количество дронов. Одной из самых опасных миссий считается подвоз всего необходимого и эвакуация раненых. Чтобы снабжать российские войска в городе, инженеры проложили несколько дорог среди минных полей. Ежедневно саперы проходят десятки километров и разминируют взрывоопасные предметы, которые разбрасывают украинские войска. Для дистанционного минирования ВСУ используют агродроны, артиллерию и минометы.

https://ria.ru/20240724/volchansk-1961611523.html

https://ria.ru/20240615/sapery-1953063226.html

волчанск

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Работа российских саперов в Волчанске Корреспондент РИА Новости снял работу российских саперов в Волчанске Харьковской области, которые разминируют окраины города, обеспечивая продвижение российских войск. По словам бойцов, большинство дорог, ведущих в Волчанск, известны противнику, поэтому каждый выход сопряжен с максимальным риском. В небе постоянно дежурят разведывательные и ударные дроны противника. Если они замечают передвижение, то стараются поразить цель самостоятельно, либо корректируют работу артиллерии. 2024-07-24T06:49 true PT5M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины, в мире